Egy kínai cég máris felvásárolhatja az Aston Martint?

Az utóbbi néhány esztendőben sok dolog változott a korábban Force Indiaként ismert istállónál. Lawrence Stroll 2018-ban megvette a csapatot, amelyet aztán Racing Pointra neveztek át. Ez a név azonban nem élt túl sokáig, hiszen miután Stroll az Aston Martint is megvette, kiderült, hogy a híres brit márka visszatér az F1-be.

Az új névhez pedig új kinézet, valamint egy új pilóta is dukál: jelen esetben Sebastian Vettel. A négyszeres bajnokot okosan használták ki marketingcélokra az utóbbi néhány napban, hogy nagyobb figyelmet kölcsönözzenek a márka újboli feltünésének.

A pletykák alapján azonban most akár az is lehet a kérdés, hogy milyen hosszú ideig tart majd ez a visszatérés. Joe Saward szerint akár annak is megvan az esélye, hogy az Aston Martint ismét felvásárolja majd valaki, írja az újságíró a saját blogján.

A dolgok állítólag mégsem mennek olyan jól a márka számára, mint ahogyan azt várni lehetett a Stroll-féle felvásárlást követően. Ennek következtében pedig egy kínai cég, a BYD Auto Company azt fontolgatja, hogy megvenné az Astont.

A kínai cég Európában is ismertebbé szeretne válni, ehhez pedig Stroll csapatát és a márkát nézte ki magának, mint lehetséges feltörekvési lehetőséget. Emellett ráadásul már partnerségben állnak a Daimlerrel is, amely vállalat pedig szintén rendelkezik részesedéssel az Aston Martinban.

Stroll időszaka tehát nem biztos, hogy olyan sokáig tart már, mint ahogyan az is lehet, hogy az Aston Martin F1-es szereplése is csak tiszavirág-életű lesz. Mindezek ellenére azért érdemes ezt a hírt komoly fenntartásokkal kezelni, hiszen egyelőre még nem érkezett több információ a helyzetről.

