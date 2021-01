Binotto: ezért nem tudja ugyanazt megcsinálni a Ferrari 2022-ben, mint amit a Mercedes 2014-ben

Nem nehéz kijelenteni, hogy a Mercedes verhetetlen 2014 óta. Minden bajnoki címet ők tudtak bezsebelni az utóbbi hét szezonban, és az idei évnek is ők az esélyesei. A nagy lehetőség a többiek számára jövőre érkezik el, amikor is szinte teljesen megváltoznak majd az F1-es autók.

Ez akár a jelenleg elég nehéz időket megélő Ferrarinak is jól jöhet, hogy ismét a futamgyőzelmekért és a bajnokságért küzdhessenek. Ebből a szempontból logikusnak tűnhet, hogy feladják 2021-et, és átcsoportosítják forrásaikat 2022-re.

A csillagosok óriási előnyben voltak a motorjukkal 2014-ben. A Ferrari most valami hasonlóra készülne? „Nem hinném, hogy össze lehet hasonlítani a két szituációt” – mondja Mattia Binotto, az istálló csapatvezetője. Szerinte teljesen eltérnek a körülmények.

„A Mercedes volt annyira okos akkoriban, hogy jóval mindenki más előtt elkezdte fejleszteni az erőforrását.” A Ferrari (és egyébként mindenki más) esetében viszont az a gond, hogy a költségcsökkentő intézkedések miatt csak idén január 1-jétől lehetett elkezdeni dolgozni az új versenyautókon.

Binotto szerint ez a „legfőbb különbség” az akkori és a mostani helyzet között. „Ha van közös pont, akkor az az, hogy nagy szabályváltozások jönnek. Az időzítés viszont eléggé eltérő.” A Ferrarinak ettől függetlenül még lehet egy kis előnye a Mercedesszel és a Red Bull-lal szemben.

Most azon is múlik a dolog, hogy az energiaitalosok mennyire tudják idén megszorongatni a bajnokokat. Ha nem tudnak versenyképesek lenni, akkor a Mercedes már hamar átválthat a 2022-es autó fejlesztésére. Ők egyébként is ezt szokták csinálni, ha a bajnokság már félig zsebben van.

A Ferrari tehát maximum néhány hónapnyi „előnyre” tudna szert tenni ezáltal. A Mercedes akkor lenne nagyobb bajban, ha a Red Bull nyomása miatt egészen a szezon végéig kellene finomítaniuk az idei autón, mert akkor az a 2022-es fejlesztői munka rovására menne.

Ettől függetlenül azért nehéz elképzelni, hogy Toto Wolffék ne figyeljenek oda erre. Már biztosan gőzerővel folyik a munka náluk is a következő autón, és bőven van forrásuk arra, még ha a költségvetési sapka korlátozza is őket, hogy elkezdjék az új masina fejlesztését.

