Brawn szerint 2022 előtt biztosan nem jön új csapat

Októberben kerülhet véglegesen elfogadásra a Forma-1-ben 2021-től bevezetendő szabályok összessége. Ennek egyik célja az, hogy erősen megvágják a csapatok költségeit, így egy költségvetési plafon kerül bevezetésre, hogy a nagyobb csapatok mellé a kisebbeknek is legyen esélye a felzárkózásra.

Ez egyes pletykák szerint azt is okozhatja, hogy elhagyja pár istálló a sorozatot (legalábbis a Mercedesről elkezdett terjedni ez a hír), de új csapatok érkezését is jelentheti, vannak gárdák, akik már 2021-től a királykategóriában látják magukat. Ross Brawn az Autobildnek adott interjújában elmondta, ez utóbbira legkorábban viszont csak 2022 után lehet esély, míg a mostani csapatok távozásától nem tart:

„Igen, vannak a csatlakozás iránt érdeklődők. De 2022-ig senkit nem engedünk be, legkorábban. Először stabilizálni akarjuk a 2021-ben bevezetésre kerülő szabályrendszert. Régen már volt ebből probléma, és egyáltalán nincs szükségünk olyan csapatokra, akik olyan gyorsan távoznak, ahogy érkeztek. Szóval egyelőre nem támogatunk aktívan senkit.”

„A távozásokat mindig bele kell kalkulálni a dologba, de szerintem, ha egy versenyszerűbb Formula-1-et hozunk össze, akkor csak vonzóbb lesz a nagycsapatoknak. Sőt mi több, az autógyárak menedzsmentjeinek is szimpatikusabb lesz a dolog, ha a költségek megnyírása miatt olcsóbban tudnak benne részt venni.”

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM, in the Alfa Romeo garage

Fotó készítője: Gareth Harford / Sutton Images