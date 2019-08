A Forma-1 új jelentkezője: „Létezünk és csatlakozni akarunk”

Ross Brawn nemrég részletesen beszélt arról, hogy milyen változtatásokat terveznek 2021-től, többek között a naptárban és a versenyek formátumában, amit bizonyos szempontból totálisan átírnának. Természetesen az új csapatokra is kitért a legendás brit szakember, aki elmondta, sok jelentkezőjük van, de csak azoknak adnának lehetőséget, akik hozzá is tesznek valamit a sporthoz.

„Meglepően sok olyan csapatunk van, akik érdeklődést mutattak, de elmondtuk nekik, hogy először vezessük be az új szabályokat és stabilizáljuk a helyeztet. Kontroll alá kell vennünk a dolgokat, még mielőtt további csapatokat keresnénk. Úgy gondolom, ez a 10 csapat most egészséges, és elegendő a Forma-1-hez, és ha bármilyen extra csapatot kapunk, akkor annak tényleg hozzá kell adnia valamit a show-hoz. Tanulnunk kell a múltból, hiszen sok kis csapat jött és ment, miközben nem igazán adtak hozzá az F1-hez.” - mondta a Sky Sports kérdésére Brawn.

Nos, a Panthera egy valós projekt, mely komoly tervet készített arra, hogy ott legyen a rajtrácson. Az istálló jelenleg Panthera Team Asia néven fut, mely mint az a nevében is benne van, ázsiai központú, de a székhely Silverstone-ban található. A projektet pedig az a Benjamin Durand viszi, aki korábban az SMP Racingnél töltött be fontos szerepet.

Durand időközben az F1-es rajtrácsra pályázó csapat társalapítója lett, és egyúttal a főnöke is, miközben Tim Milne az aerodinamikai osztály vezetéséért felel, aki ugyanezt a szerepet töltötte be a Manornál, mielőtt az megszűnt a Forma-1-ben. A Panthera Team Asia csak idén januárban alakult az Egyesült Királyságban, de a tőke Ázsiából származik. Michel Orts igazgatóként van jelen a cég életében, aki a Bronze Fortune Ltd. egyik első embere. Ez a cég volt az, mely 2017-ben China F1 Team Racing név alatt működött, amikor azt gondolták, hogy bejuthatnak az F1-be.

Durand közben a lapunk kérdésére elmondta, valóban léteznek és arra törekednek, hogy 2021-ben csatlakozzanak a Forma-1-hez. Most pedig azt várják, hogy az FIA kiadja az ehhez szükséges pályázatokat. A szakember elmondta, noha csak egy kis mérnöki csoport dolgozik jelenleg a projekt körül, várván a szabályok véglegesítését, komolyan gondolják a dolgot, miközben több időre van szükségük ahhoz, hogy a befektetőikkel, a szövetséggel és a Liberty Mediával folytatott tárgyalások után többet mondhassanak.

