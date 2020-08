Bottasnak problémái voltak a Q3-ban, nem maradéktalanul elégedett

Ahhoz a Brit Nagydíj szombati napján kétség sem fért, hogy itt ismét a Mercedesek kétszemélyes showműsorát fogjuk látni, és az időmérőn ez be is igazolódott, hiszen még a második helyen végző Valtteri Bottas is hét tizedet vert Max Verstappenre.

A finn számára jobban indult a nap, hiszen a délelőtti harmadik szabadedzést még meg tudta nyerni csapattársa előtt, ráadásul a kvalifikáció második szakaszában Lewis Hamilton hibázott is egy komolyat.

Ehhez képest azonban a britnek végül maradt még két iszonyatos kör, végül Bottas délelőtti idejére is sikerült másfél másodpercet húznia, a finn végül három tizeddel maradt le a végén, az edzés után Jenson Buttonnak így értékelt:

"Ez egy jó edzés volt a Q3-ig, magabiztos voltam mindkét keveréken, nagyon vártam a Q3-at, de az autó hátulja elkezdett a végén csúszkálni, Lewis pedig talált még rengeteg időt, szóval nem nagyon tudtam így bármit kezdeni. Jobb munkát végzett most, de egy kicsit csalódott vagyok."

"Meglátjuk, holnap mi lesz hosszú távon is jól működött az autó, ez alapján bizakodó vagyok, ráadásul tavaly Lewis a második helyről tudott nyerni, ez alapján úgy gondolom, lehet esélyem, de biztos vagyok abban is, hogy hátulrók is igyekeznek majd megnehezíteni a dolgunkat."

