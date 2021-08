Bottas most már látja imolai balesetének vicces oldalát is

A 2021-es szezon második futamán, az Emilia Romagna Nagydíjon Bottas a kilencedik helyen küszködött a száradó pályán, amikor Russell megpróbálta őt megelőzni. Mindezt pedig a pálya leggyorsabb szakaszán, a célegyenes végén igyekezett megtenni.

A vége azonban egy komoly ütközés lett, és mindkét autó komolyan megrongálódott. Russell az autóból kiszállva Bottashoz is odament, és megkocogtatta a sisakját, mert érzése szerint a finn meg akarta őt ölni.

Bottas ezt egy középső ujjal hálálta meg, mert ő úgy látta, a Williams pilótája volt a hibás. Utána pedig egy kisebb szócsata alakult ki a médián keresztül, de végül aztán Russell bocsánatot kért viselkedéséért.

Négy hónappal később is folyik a rivalizálás kettejük között, csak most a pályán kívül, hiszen az a tét, hogy ki ülhet majd be jövőre Lewis Hamilton mellé a másik Mercedesbe. Bottas azonban most már tud nevetni az olaszországi incidensen is.

„Nem volt kellemes. Most már nevetek rajta, de szerencsére semmi komoly nem történt. Annál a sebességnél, és azon a helyszínen, ahol nincsen túl sok bukótér, ha utassá válsz, akkor csak várod a becsapódást” – mondta a Hypebeastnek.

„Nem tudod, hol fogod végezni, nem tudod irányítani az autót, hogy minek fog legközelebb nekimenni, szóval nyilván nem jó móka. Utána viszont az utolsó ütközés már szemből történt a gumifalba, amely jelentős energiát nyelt el. Lehetett volna rosszabb is, de nem volt jó. Nem tudsz mit csinálni ilyenkor.”

Nem ez volt azonban az egyetlen futam idén, amely felejtősre sikerült Bottasnak. Monacót, Azerbajdzsánt és a Magyar Nagydíjat is nyugodtan maga mögött hagyhatta, de mindegyik más okból nem sikerült jól.

Megkérdezték tőle, hogy mennyire nehéz boldogulni az ilyen helyzetekkel: „Nem jó, néha nem tudom, hogy sírjak-e vagy nevessek, mert elképesztően sok balszerencse ért, úgy érzem. Néha azonban vannak olyan dolgok, amikkel nem tudsz mit kezdeni, és ilyenkor csak tovább kell lépned.”

„Az jobban fáj, ha a saját hibámból nem tudok jól teljesíteni, ilyenkor azonban igyekszem tanulni ezekből. Nem ez volt a legjobb szezonom eddig a vegyes eredmények és a tempó hiánya miatt, de ez van, és még sok van hátra” – zárta gondolatát Bottas.

