Leclerc világbajnok alkat, mert „meghökkentő mentális ereje van”

Clear emellett komoly szerepet vállalt abban is, hogy megkönnyítse Leclerc ferraris beilleszkedését, amikor a monacói mindössze egyetlen szezon után máris a vörösök pilótája lett. Az F1 Beyond the Grid podcastjében megkérdezték tőle, hogy mi nyűgözte őt le leginkább Leclerc-rel kapcsolatban.

„Ha megkérnek engem, hogy mondjam el, az egyes versenyzőknél mi volt a legkiemelkedőbb tulajdonság, akkor Charles esetében a mentális erőt mondanám. Egészen meghökkentő.” Clear szerint ez főként abban mutatkozik meg, hogy már a legelső naptól kezdve éretten viselkedett, pedig csak 21 volt, amikor 2019-ben az olaszokhoz szerződött.

Ez pedig tudjuk, hogy kemény nyomással jár, emellett pedig az időmérőkön is képes a legtöbbet kihozni magából, pedig olyankor szintén komolyak a tétek. „Még Sebastian Vettelnek is ijesztő volt a Ferrarihoz jönni, pedig ő négyszeres bajnok volt.”

„Voltak olyan idők, amikor nem Charles volt a leggyorsabb, amikor küszködött, voltak futamok, amikor kétszer olyan gyorsan elkoptatta az abroncsait, mint a márkatársa, szóval itt nem csak arról van szó, hogy gyors.”

„Szupergyors, és láttuk, hogy mennyire jó időmérős pilóta. Ez szerintem jó mutatója a mentális erőnek, mert abban a helyzetben teljesíteni kell. Kicsit olyan ez, mint amikor büntetőt kell rúgnod az Európa-bajnokság végén. Abban a helyzetben kell teljesítened, és nincs az, hogy majd a következő alkalommal összejön.”

„A színfalak mögött is sok stresszes helyzete volt már, de engem teljesen lenyűgözött, hogy mindez milyen kis mértékben befolyásolja őt vasárnap délután.” Clear ezek alapján arról is meg van győződve, hogy Leclerc egy esetleges bajnoki harcban is képes lenne állni a sarat.

Persze azt is elismeri, hogy a monacóinak voltak hibái a két és fél ferraris szezonja alatt, de ezekből általában mindig fel tudott állni, és erősebben, jobban tért vissza. „Az első reakcióm mindenképpen az, hogy természetesen már készen áll.”

„Azt a helyzetet nyilván nem lehet semmi máshoz hasonlítani. A nyomás akkor egy új szintre kerül. Én viszont csak azt tudom mondani, hogy eddig minden mással meg tudott birkózni. Követett el ugyan hibákat, de minden pilótánál előfordulnak.”

„Jól tudjuk, hogy Max is rengeteget hibázott karrierje elején, de mégsem mondja senki, hogy nem áll készen a bajnoki címre. Eddig minden kihívást jól vett, és elég erős volt ahhoz, hogy tovább tudjon lépni a kisiklások után.”

„Ha abba a helyzetbe kerülsz, hogy a világbajnoki cím a tét, akkor Max és Lewis ellen kell menned, ez pedig nem könnyű. Jönni fognak az apró problémák, a hibák, a pontvesztések. Ezzel azonban képes lesz majd boldogulni.”

„Nem fog összeomlani, ha esetleg összetöri az időmérőn, és mondjuk a 13. helyről kell indulnia. Lenyeli ezt, elfogadja, majd a következő futamon már a pole-ból fog rajtolni” – mondja Leclerc mentalitásáról Clear.

