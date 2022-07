Bottas és Csou is üzent a magyar alfásoknak

2022. július 8-9-én rendezték a világ legnagyobb Alfa Romeo találkozóját, az AlfaCityt a Szalki-szigeten. Itt került bemutatásra az Alfa új modellje, a Tonale, ami a márka első hibrid SUV-ja.

Az első AlfaCityt még 2007-ben rendezték, azóta pedig annyira kinőtte magát, hogy a legnagyobb alfás találkozóként emlegetik, melynek fesztiválhangulata megannyi magyar és külföldi alfást csábít el a kétnapos eseményre.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is üzentek az Alfa Romeo Forma-1-es pilótái az AlfaCitybe kilátogató alfásoknak és noha a 2019-es 1500+ autós rekord nem dőlt meg, idén is szép számmal, 1350 autóval látogattak el a rendezvényre. AlfaCity résztvevőinek 20 százaléka külföldtől érkezett, idén is sokan jöttek Olaszországból, Csehországból, Szlovákiából, Romániából és Ausztriából is.

„Gratulálok az eseményhez, remek érzés látni, hogy mennyien szeretik az Alfa Romeót Magyarországon, és azt is imádjuk látni, hogy mennyien szurkolnak nekünk a Hungaroringen a Magyar Nagydíjon, ahol mindent bele fogunk adni, hogy jó eredménnyel szórakoztathassunk titeket. Köszönjük, hogy eljöttetek, a legjobbakat kívánom az eseményre!” – mondta Csou.

„Üdvözlöm a közönséget a legnagyobb Alfa Romeo-meetingen, az AlfaCityn! Mi Ausztriában versenyzünk ezen a hétvégén, de innen is gondolunk rátok. Fantasztikus dolog, hogy ennyi Alfa Romeo gyűlik össze Magyarországon. Megérkezett az új Tonale, ezt is ünnepeljétek meg!” – fogalmazott Bottas.

