Bizarr oka lehet a katari defekteknek a Mercedes szerint

A katari hétvége során számos versenyző került bajba, mivel az egész hétvége során a kerékvetők olykor magát az autókat, vagy éppen gumikat rongálták meg. Charles Leclerc és Nyikita Mazepin is komoly bajba került, ugyanis erősen rongálódott az autójuk, míg Pierre Gaslynak a kvalifikáció végén szakadt le az első szárnya, ami egy defektet is magával hozott.

A versenyen a gyanú szerint a rázóköveken való többszöri áthajtás is szerepet játszott a defektekben, amelyet Valtteri Bottas, Lando Norris és a Williams duója, George Russell és Nicholas Latifi is kapott.

Andrew Shovlin, a Mercedes vezető pályamérnöke szerint nem az volt a probléma, hogy a rázókövek túl durvák lennének, hanem pont az, hogy túl alacsonyan vannak.

Még több F1 hír: Alonso szerint a 2022-es felkészülés újabb szintjére léptek

„Amikor áthaladsz rajtuk, az első szárnyak nagyon alacsonyan vannak a talajhoz képest és becsípte őket, ráadásul a gumikat is elég keményen gyilkolta. Bizarr módon, ha agresszívebb rázókövek lennének, valószínűleg könnyebb lenne az autóknak és a gumiknak is egyaránt. Rájuk lehet menni és úgy vagy a leggyorsabb is, de tény, hogy kockázatos“ - magyarázta.

Az F1 versenyigazgatója, Michael Masi elmondta, hogy a losaili rázókövek kialakításában nincs semmi különleges, ezek a MotoGP és az F1 helyszínein is rendszeresen használatosak. Arra hivatkozott, hogy a Red Bull Ringen panasz nélkül használják ugyanezeket a rázóköveket.

„Ezek FIA-szabványos rázókövek, amelyeket az utolsó két kanyarban Ausztriában már számtalanszor láttunk. Azt hiszem, az egyik probléma az volt, hogy a versenyzők megpróbáltak mindent a lehető legjobban kihasználni“ - mondta Masi.

A Pirelli vizsgálatot indított a katari futamon történt defektek okairól. Az olasz gumigyártó F1-es és autóversenyzésért felelős vezetője, Mario Isola elmondta: „Bármilyen kis törmelék, bármilyen rázókő okozhat egy kis defektet. Aztán a levegő elvesztésével a gumiabroncs, amikor kiszakad, nem képes elviselni azt a magas energiaszintet, amit ezek az autók a gumikra bocsájtanak ki.

Russell szerint a Williams előre látta a gumiproblémákat