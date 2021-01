Binotto: „Tudom, hogy az én időm is véges”

Binottót komolyan támogatta Camilleri, aki azonban a tavalyi szezonzáró előtt hirtelen elhagyta a Ferrarit.

Piero Ferrari még mindig felügyeli a dolgokat, közben pedig az elnök, John Elkann vette át ideiglenesen az ügyvezetői pozíciót. Binotto ennek fényében kihangsúlyozta, hogy nem lesznek változások a csapat életében az új szezon kezdete előtt.

„Szerintem ő egy fantasztikus ügyvezető, főnök és barát volt. Nagyon támogató, hosszú távban gondolkodott, ami a szenvedélyét és a befektetéseket illeti” – mondta Camillerivel kapcsolatban a vörösök csapatvezetője.

„Meg kell azonban mondjam, hogy bármit is csináltunk, azt az elnökünk, John Elkann és az alelnök, Piero Ferrari is támogatta, szóval én teljes mértékben megbízom bennük, és ők is mögöttem állnak mindenben.”

„Most egyáltalán nincsenek változások a terveinket illetően, nincsenek változások a jövővel kapcsolatban.”

Annak ellenére, hogy Binotto vezetése alatt 2019-ben még a második helyet szerezték meg a bajnokságban, tavaly már a csapat legrosszabb idénye következett 1980 óta.

„Tudom, hogy az én időm is véges, ez biztos. Tisztában vagyok azzal, hogy csapatként, de nekem csapatfőnökként is jól kell teljesítenem a következő idények során. A hozzáállás azonban nem változik. Nincsenek csodaszerek az F1-ben, amelyekkel egyből versenyképes tudnál lenni.”

„Lépésről lépésre kell felépíteni mindent, ehhez pedig idő kell. Ahogy már mondtuk viszont, az ambícióink változatlanok, és ugyanez a helyzet a projektjeinkkel és terveinkkel is” – zárta gondolatát Binotto.

