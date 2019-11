Binotto személyesen találkozott a Ferrari vezetőjével a Vettel-Leclerc helyzet miatt

Ahogyan az várható volt, nagy a sajtóvisszhangja Sebastian Vettel és Charles Leclerc brazíliai ütközésének. A helyzet kezd kritikussá válni a páros között, ami a következő év szempontjából sokkal többe is kerülhet, mivel ha az új Ferrari versenyképes lesz a Mercedes és a Red Bull ellen, egy olyan helyzet állhat elő, mint 2007-ben Fernando Alonso és Lewis Hamilton között a McLarennél.

A Ferrarin mindig nagy a nyomás, most különösen, mivel a csapat az elmúlt 10 évben egy világbajnoki címet sem nyert a Forma-1-ben, amire ezelőtt soha nem volt példa, hiába volt közel a címhez Felipe Massa és Fernando Alonso. Vannak, akik szerint a 2017-es és a 2018-as Ferrari is elég erős volt a címhez, de a hibák közbeszóltak. Vettel különösen sok kritikát kapott emiatt, főleg a tavalyi év kapcsán, bár elmondása szerint a hibái nélkül sem lett volna esélye a címre.

Az idei Ferrari is elég erős volt, de csak a szezon második felétől. Vettel részéről ezúttal sem maradtak el a hibák, miközben az új csapattársa, Charles Leclerc valószínűleg előtte fejezi be a bajnokságot, csakúgy mint Daniel Ricciardo 2014-ben a Red Bullnál. Vettel-en szintén egyre nagyobb a nyomás, immáron Leclerc miatt is, aki csak a második szezonját tölti az F1-ben.

Vettel és Leclerc a Brazil Nagydíjon összeütközött egymással, aminek lehetnek következményei. Az FIA egyik versenyzőt sem büntette meg, mondván, hogy a német és a monacói sem volt jobban hibás a másiknál, bár ezzel sokan nem értenek egyet, és a szavazásunk azt mutatja, hogy inkább Vettelt tartják felelősnek.

Az olaszok nem foglaltak ebben állást, és az olasz Corriere della Sera beszámolója szerint Binotto kedden személyesen találkozott a Ferrari vezérigazgatójával, Louis Camillerival Maranellóban, hogy átbeszéljék a helyzetet, magát az incidenst, és az esetleges következményeket, amik szankciók is lehetnek, beleértve a pénzbírságokat, és más fegyelmi intézkedéseket.

A Sky Deutschland kommentátora, Sascha Roos szerint a Ferrarinak jövőre egy éles határvonalat kell húznia, például úgy, hogy az első 4 futam után kijelöl egy első számú pilótát, aki a címért mehet, míg a másiknak vízhordónak kell lennie. Nehéz elképzelni, hogy Vettel és Leclerc belemenne ebbe a szerepbe, ami azonban akár az állásukba is kerülhet. Ne feledjük, Vettel szerződése 2020 év végén lejára a Ferrarinál.