A Red Bull Racing hivatalos levele egy igen nagy dominót indított be a Forma-1-ben, miután az osztrákok egy ideje már figyelik a Ferrarit az egyenesekben, ahol szerintük túl nagy az előnyük. Az FIA továbbra is legálisnak minősíti az olaszok autóját, beleértve a különböző rendszerek használatát, de a hivatalos levél óta több technikai direktívát is kiadtak a szövetségei szakemberei.

Még több F1 hír: A Ferrari elismeri, még hiányzik egy kis tempó vasárnap

Teszik ezt annak érdekében, hogy minden szükséges információval rendelkezhessenek, és megakadályozzák azt, hogy bárki is trükközzön a motor körül. Több teória is létezik, hogy a Ferrari milyen módon tesz szert a plusz lóerőkre, de az olaszok rendre tagadják ezeket a feltételezéseket, és Mattia Binotto csapatfőnök azt mondta, bármilyen hivatalos vizsgálatot vállalnak.

Az Amerikai Nagydíjat követően Brazíliában is újabb technikai direktívák jelentek meg, de ezek nemcsak a Ferrarit érintik, hanem a levelet az összes csapat megkapta. Emellett a teljes mezőnynek információkat, adatokat kell adniuk a különböző kenőanyagokról, azoknak az összetételéről, mennyiségéről és felhasználásának módjáról. A szövetség szerint egy szezon alatt nagyon sok ilyen direktívát adnak ki, így ebben nem látnak furcsaságot.

Az ügy azonban ezzel nem ért véget, mivel a német Auto Motor und Sport beszámolója szerint az FIA lefoglalta a Ferrari üzemanyag-rendszerét. Valójában összesen három csapat érintett ebben, mivel az olaszokon kívül még egy Ferrari-motoros istállóról, és egy olyan autóról van szó, mely más erőforrást használ. A szövetség így már összehasonlításokat is végezhet a három autóval.

A szétszerelt alkatrészek között megtalálható az üzemanyag-átfolyási rendszer vezetéke is, ami az érzékelőt és a motort köti össze. Ez azért fontos, mert ez az a terület, ahol a Red Bull megfigyelése szerint szabálytalanságot követ el a Ferrari azzal, hogy több üzemanyagot fecskendez a motorba, mint amit az előírások engedélyeznek. A vizsgálatot az FIA laboratóriumában végzik, és az valószínűleg néhány napot vesz igénybe. Ha az évadzáró Abu Dhabi Nagydíjon ezzel kapcsolatban semmit sem hallunk majd, akkor azt feltételezhetjük, hogy minden rendben volt a vizsgálat során.

A Ferrari az Amerikai Nagydíjon valóban nagyon lassú volt, különösen a futamon, miközben az egyenesekben drasztikusan csökkent az előnyük. A Brazil Nagydíjon már más volt a helyzet, és ismét megmutatták, hogy övék a legerősebb autó a területen, ám ez már nem volt olyan drasztikus, mint azelőtt. A differencia a Red Bull-Hondával szemben 0.15 másodpercre csökkent, addig ez a Mercedesnél már dupla annyi volt.