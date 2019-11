Villeneuve szerint a falkaharc a Ferrarinak árt

Természetesen nem csitul a Brazil Nagydíjon a Ferrarikkal történtek körüli vita, továbbra is mindenkit arról kérdeznek, vajon ki volt a hibás Sebastian Vettel és Charles Leclerc kiesésében. Jacques Villeneuve szakkommentátorként sokszor fejti ki a véleményét, a kanadai világbajnok természetesen a Ferrari ügyében is határozott állásponttal rendelkezik.

"Mindenekelőtt, a Ferrarik közötti ütközés teljesen szükségtelen volt. Ez csak erőfitogtatás volt, a kérdés csak az, hogy ki az erősebb farkas a falkában?" - mondta Villeneuve, aki azt is elárulta, hogy kit kell az esetért hibáztatni. "50-50. Sokan most azonnal Vettelt kritizálták, mert a Ferrari jövőjét a monacóiban látják. De én azt hiszem, hogy Charles is nagyon agresszíven viselkedett azokban a másodpercekben. Az ütközés előtt az első kanyarban úgy előzte meg Vettelt, hogy nem számított a csapattárs támadására, nyitva hagyta az ajtót."

"Aztán viszont a hármas kanyar végén Leclerc látta, hogy Vettel jön nagyobb lendülettel, és kitáncolt jobbra. És Sebastian? Előbb balra mozdult, de aztán mégis lejött erről a sávról, mintha már a következő kanyarba készülne. Nem. Számomra mindketten hibásak" - jelentette ki Villeneuve, aki szerint a történet ironikus része, hogy mindenki azt várja, hogy történni fog valami a Ferrarinál.

"Most a Ferrarinak a csapat szellemében kell cselekedni. Tökéletes szabadságot adni a pilótáknak nemes cél, de a versenyzőknek ésszel kell használni ezt a szabadságot, és nem visszaélni ezzel, ahogy Vettel és Leclerc Brazíliában csinálta" - mondta Villeneuve. "A jelenlegi probléma, hogy most mindketten a másikkal vannak elfoglalva, mindketten a másikat hibáztatják, a Ferrarinak pedig árt kettejük egyébként magas szintű küzdelme."