Bernie Ecclestone tárgyalásai: „Én sosem fizetek a pilótának”

A Brabham az 1980-as évek elejének meghatározó csapata volt, akiknél Nelson Piquet kétszer is világbajnok tudott lenni, 1981-ben, és 1983-ban. 1984-től a BMW turbómotorja ellenére visszaesett a csapat teljesítménye, Ecclestone-nak pedig egyre kevesebb ideje maradt a csapat menedzselésére.

A RaceFans-nek adott interjút a csapat két egykori pilótája is, akik elárulták, milyen is volt az angol üzletemberrel leülni az ülésről tárgyalni, ma Marc Surer esetét meséljük el.

Az 1985-ös Brabham BT54 egy nehezen megszelídíthető autó volt. A csapat a szezon előtt Michelinről Pirelli gumikra váltott, és a kiszámíthatatlan gumikhoz a BMW turbómotorjának elképesztő teljesítménye párosult, amely így egy nehezen vezethető konstrukcióvá vált.

Nelson Piquet Fotó készítője: Jean-Philippe Legrand

A csapat kétszeres világbajnoka, Nelson Piquet is szenvedett az autóval, de ez még igazabb volt csapattársára, Francois Hesnault-ra. A szezon negyedik versenyén, Ecclestone már új pilótát keresett Piquet mellé, és találkozott Marc Surer-rel, aki elvesztette az évre ülését az Arrowsnál.

„Monacóban voltam, a svájci TV kommentátoraként, és összefutottam Bernie-vel” – nyilatkozta Surer a RaceFans-nek. „Bernie azt kérdezte, mi a fenét csinálsz te itt, miért nem a Forma-1-ben vagy?” Surer azt mondta, hogy „egy jó autót szeretne vezetni.”

Hesnault az előző 3 futamát nem tudta befejezni, és tovább rontotta helyzetét Monacóban, ahol nem tudta kvalifikálnia magát a versenyre. Egyik körén megforgott az alagútban, a legjobb köre pedig 3 másodperccel maradt el Piquet idejétől. Surer szerint a pilóta napjai már korábban is meg voltak számlálva.

„Megkaptam az ülést, miután, azt hiszem Imolában Hesnault az egyenesben törte össze a Brabhamet. A Renault motor után valahogyan egyszerűen nem tudta kezelni azt az erőt, amelyet a BMW turbó nyújtott.”

„Lehet, hogy a Pirelli gumi volt az oka, néha egyáltalán nem volt tapadásuk, nagyon nehéz volt kezelni őket a hidegben, de jók voltak a melegben. De legalább 25 keverékük volt. Néha jó, néha rossz szettet fogtál ki. Nagyon nehéz volt vezetni az autót. Bernie azt mondta Hensault-nak, hogy „a saját egészséged érdekében, hagyd el a Forma-1-et.” Ezután rakott engem a kocsiba.”

Marc Surer az elhalasztott Belga Nagydíj szabadedzésén. Fotó készítője: Motorsport Images

Surer eredetileg a Belga Nagydíjon már a Brabham pilótája lett volna, azonban botrányos körülmények miatt elhalasztották a futamot. Végül Kanadában mutatkozott be, ahol óvatos versenyzéssel legalább célba ért, igaz, a 15. helyen.

Surer hamar megtapasztalta, milyen Ecclestone csapatában versenyezni. „Silverstone-ban teszteltünk, én vezettem az első nap, amikor (a csapatmenedzser) Herbie Blash aodajött hozzám, és azt mondta, bocs, Marc, de holnap Emanuele Pirro vezeti a kocsit.”

„Tehát, a helyem nem volt egyáltalán biztos, és hatalmas nyomás alatt voltam. De, nem tudta megverni az én időmet, ezért maradtam az autóban.”

Bernie Ecclestone 1982-ben a Brabham csapatfőnökeként, és Ricardo Patrese Fotó készítője: Motorsport Images

Surer teljesítménye javult, és második versenyén már a 8. helyen végzett, és hamarosan felhozta a témának a fizetését. „Egy sziget hoteljében vacsoráztunk, és azt mondtam, beszélhetnénk a szerződésemről, mert addig még semmiben nem egyeztünk meg.”

Surer biztos volt benne, hogy a Brabham szponzora, az Olivetti Pirron kívül másik olasz pilótát is megpróbál majd benyomni a helyére. „Tudtam, hogy mások is várnak az ajtó előtt. Andrea de Casaris is kopogtatott, természetesen az Olivetti támogatásával.”

„Ott éreztem, hogy meg kell kérdeznem Ecclestonet, mert valamiből nekem is meg kell élnem. Azt mondtam, meg kell beszélnünk a fizetésemet. Azt válaszolta: „Én sosem fizetek a pilótának.”

„Azt mondtam, tudom, hogy Piquet 1.5 milliót kap. Ecclestone úgy válaszolt, hogy „igen, félmilliót a BMW-től, félmilliót a Pirellitől, és félmilliót az Olivettitől. Én egy centet sem fizetek neki.”

Marc Surer Fotó készítője: Jean-Philippe Legrand

Ecclestone tudott volt arról a szokásáról, hogy kézfogásokkal intézi az ügyeit, nem pedig szerződésekkel, és ezt Surer is megerősítette, miután meggyőzte Ecclestonet arról, hogy fizessen neki. „Egy fix összegben egyeztünk meg versenyenként, valamint a nyereményalapból a teljesítmény szerint, és ezt kézfogással tettük. Semmi szerződés, semmi.”

„Az első verseny után a pénz már ott is volt a bankszámlámon. Ez volt az egyetlen csapat, amely időben fizetett. Nem volt nagy az alapösszeg, de jó nyereménypénz volt, szóval megérte.”

Surer két hatodik és egy negyedik helyet szerzett az 1985-ös szezonban, azonban év végén távoznia kellett a csapattól, Ricardo Patrese, és Elio de Angelis érkezése miatt.

Marc Surer 2017-ben Fotó készítője: Sutton Images

