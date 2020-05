Heidfeld: Alonso több világbajnoki címet érdemelt volna!

Nick Heidfeld 2000 és 2011 között szerepelt a Forma-1-ben, összesen 183 futamon indult el, ezeken győzni ugyan nem tudott, de 13-szor felállhatott a dobogó második vagy harmadik fokára, és egy pole-pozíciót is begyűjtött.

A német ezen hosszú időszak alatt több kiváló pilótával is versenyzett, a Forma-1 hivatalos podcastjében, a Beyond the Gridben pedig a kétszeres világbajnok Fernando Alonsót méltatta többek között, de Lewis Hamiltont is kiemelte.

„Fernando egyértelműen az a srác, akit a legszívesebben látnék újra a Forma-1-ben. Amikor befejezte, azt gondoltam, hogy a francba, szeretném még látni őt versenyeken, mert biztosan a legjobbak között van. Világbajnok is lett, de több VB-címet érdemelt volna a kettőnél.”

Ezután a 2005-ös imolai versenyről kérdezték Heidfeldet, amely Alonso és Michael Schumacher csatájáról maradt emlékezetes – a hétszeres világbajnok a győzelemért támadta a spanyolt, de Alonso meg tudta őrizni a pozícióját, és az első helyen futott be.

„Igen, fantasztikus volt nézni őt. És bár elég extrém volt az autón kívül… hallottam bizonyos sztorikat, hogy mit csinált a csapatainál, és hogy néha hogyan játszott bizonyos dolgokkal, és valószínűleg végül ez nem sült el előnyére, de imádtam ellene versenyezni.”

„Valószínűleg ő volt az a versenyző, akivel leginkább élveztem csatázni a pályán. Mert mindig fair volt… huh, mindig… inkább mondjuk úgy, hogy a legtöbbször. Emlékszem egy monacói esetre, amikor a Lowes felé menet eltalált, de az esőgumik voltak rajtam, és nem volt megfelelő a hőmérsékletük, így egy ülő kacsához hasonlítottam, szóval meg kellett próbálkoznia valamivel, így nagyjából elfogadtam ezt.”

„De a többi alkalommal mindig nagyon kemény volt, de nagyon fair is. Nagyon jó volt ellene versenyezni.” – mesélte Heidfeld.

Start, 1st, Kimi Raikkonen, Scuderia Ferrari, F2007, 2nd, Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team, F1.07, 3rd, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 Fotó készítője: XPB Images

Ezután a podcastben arról is megkérdezték a 13-szoros dobogóst, hogy ki a legjobb versenyző, aki ellen valaha versenyzett.

„Azt mondanám, hogy a legkomplettebb Alonso volt. A legtehetségesebb valószínűleg Hamilton, de összességében az én szememben Alonso volt a legjobb. Volt egy év, amikor nem versenyeztem, és néztem a versenyt Monacóban, és elég szerencsés voltam, ugyanis közel lehettem a pályához, még annál is közelebb, mint amennyire közel egy normál néző kerülhet, ami már alapvetően is fantasztikus ezen a helyszínen, és ez a két versenyző vizuálisan is kiemelkedett a mezőnyből a kanyarokban.”

„Fantasztikusan kezelték az autót, Hamilton még extrémebb volt, még több kockázatot vállalt, és nagyon közel ment a korláthoz és a falhoz, de Alonso sokkal kiegyensúlyozottabb volt. De mindeközben szerintem a dolgok megváltoztak, és most már kiegyensúlyozottabb Hamilton, már nem annyira agresszív és nem vezet annyira veszélyesen, ha Monacót nézzük.” – mondta a német.

