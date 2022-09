Az F1 legújabb innovációja a TV-s közvetítésékben, amely Senna korát is visszahozhatja

A Forma-1 élő közvetítéseiért felelős részlege idén rengeteg újdonsággal tette izgalmasabbá az élő közvetítéseket: minden Bell-sisakot használó pilóta sisakkamerát kapott, visszatért a pedálkamera a McLarenekbe, és a Spanyol Nagydíjon élesben is drónokkal követték az autókat a barcelonai pálya utolsó szektorában.

A Holland Nagydíjon ezekhez az újdonságokhoz csatlakozott a Carlos Sainz Ferrarijára szerelt giroszkópos kamera, amely azonnal óriási sikernek bizonyult a versenynaptár legmeredekebb döntött kanyarjaival rendelkező pályán.

„Szerintem nagyon fontos, hogy minél élethűbben átadjuk a sebességérzetet a képernyők másik oldalán ülőknek” – mondta Stefano Domenicali, az F1 vezérigazgatója, aki éppen a Sky kommentátori fülkéjében ült, amikor az új kamera bemutatkozott az élő közvetítésben.

A Forma-1-es autók fedélzeti kamerás képéért már több mint 30 éve Steve Smith felel, aki egyáltalán nem veti meg az új ötleteket, és elárulta, hogy az új nézőpontot a MotoGP giroszkópos kamerái ihlették, és magát a kamerát is a Dorna Sports szállította nekik.

„Valaki írta valahol, hogy szívesen látná, pontosan mennyire is meredekek a döntött kanyarok” – mondta Smith, aki azt is hozzátette, hogy a csapatok nem szoktak készségesen a rendelkezésükre állni.

„Az első kérdésük mindig az, hogy mennyire nehéz, a második az, hogy milyen aerodinamikai hátrányai vannak, a harmadik pedig az, hogy a többiek is használni fogják-e. Amennyiben nemet mondunk nekik, ők sem lesznek hajlandóak ezzel hátráltatni magukat.”

A giroszkópos kamera esetében azonban az ugyanabba a slotba került, ahova a többi orrkamera is, ezért a Ferrari bele is egyezett annak kipróbálásába.

„Elég nagy sz*ban lettünk volna, ha nem tudtuk volna Zandvoortban kipróbálni a kamerát, hiszen Monza tejesen lapos, ezért nagyon keményen kellett dolgoznunk azon, hogy ez megvalósuljon. Volt még egy pár részlet, amellyel nem voltunk elégedettek, de ezeket megbeszéltük, és a pozitívumok magasan felülírták a negatívumokat. Amint élő adásba került az új kamera, a telefonom azonnal rezegni kezdett a zsebemben, és jöttek az dicsérő üzenetek.”

Camera detail on Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotó készítője: Adam Cooper

A giroszkópos kamera mellett még a szezon utolsó versenyeire is készül egy újdonsággal az F1: a várakozásaik szerint Austinban mutatkozhat majd be egy olyan fedélzeti kamera, amely röntgennel átvilágítja az utascellát is, hogy a pilóták lábát „élesben” is látni lehessen, a kormánymozdulataikkal együtt.

Az utóbbi években sok kritika érte a Forma-1-et, ugyanis hiába versenyeznek a pályákon a sport történetének leggyorsabb autóival, a képernyőkön keresztül a sebességérzet messze nem annyira lenyűgöző, mint korábban volt. Ebben a halk V6-os hibrid motorok mellett a 4:3-ról 16:9-es képarányra történő váltásnak, és a fedélzeti kamerák stabilizálásának is szerepe van. Smith szerint pedig lehet, hogy most meg kell fordítania az életművét, hogy megfeleljen a nézők elvárásainak.

„Utálok ezzel példálózni, mert én installáltam azt a kamerát is, de mindenki Ayrton Senna 1990-es monacói pole-pozíciót érő körét tartja az egyik legikonikusabb fedélzeti kamerás felvételnek. Persze egy V10-es motort, egy manuális váltót és Ayrton Sennát semmivel nem lehet összehasonlítani.”

„A giroszkópos rögzítés, azonban ha kell, instabilabbá is teheti a kamera képét, szóval lehet, hogy ezzel is kísérletezni fogunk. 30 éven át dolgoztam azon, hogy minél stabilabbá tegyem a belső kamerás felvételeket, és most az emberek mégis azt akarják, hogy legyenek kevésbé stabilak a felvételek!”