Radikális döntésen gondolkozik az Alpine Piastri elvesztése után

Azt követően, hogy Oscar Piastri a McLarenhez igazolt, az Alpine vezetői nagyon csalódottak és dühösek lettek, többek között az is elhangzott, hogy több hűséget vártak volna el a jövőre bemutatkozó ausztráltól.

Nemrég pedig az Alpine vezérigazgatója, Laurent Rossi nyilatkozott arról, hogy szerinte nekik és a sportnak sem tesz jót, hogy kinevelték Piastrit, majd a McLaren elcsábította őt, és emiatt lehet, hogy újra fogják gondolni a pilótanevelői programjukat:

„Mi voltunk azok, akik másokért is megégettük magunkat. A probléma ezzel az, hogy túlságosan képlékennyé válik a piac, ami veszélyezteti azokat, akik pénzt fektetnek a versenyzőkbe.”

„Ha úgy döntesz, hogy minden évben pénzt takarítasz meg, és nem fektetsz versenyzőkbe, hanem a megtakarított pénzből csábítod el őket, az egy teljesen más út. Nem biztos, hogy folytatni akarjuk a pilóták képzését, vagy pedig olyan szerződést kell kötnöm velük, ami meg számukra nem feltétlenül lesz vonzó.”

„Tehát mi lehet a megoldás? Most tényleg gondolkozunk azon, hogy folytassuk-e a pilóták nevelését azok után, akik már a juniorjaink – hiszen velük többéves terveink vannak. De gondolkozunk azon, hogy vajon érdemes-e felvennünk pilótákat a programunkba.”

Jelenleg két Forma-2-es (Jack Doohan és Olli Caldwell) és két Forma-3-as (Victor Martins és Caio Collet) számít Alpine-juniornak, és mellettük még van néhány, az Alpine kötelékébe tartozó versenyző.

„A versenyzői program a történelmünk és a motorsport történelmének része. De fel kell tennünk a kérdést, hogy akarunk-e változtatni ezen, és ha igen, akkor túl veszélyes-e, precedenst teremt-e a dolog.”

„Ez is az értékeink közé tartozik, hiszünk a fiatal tehetségek nevelésében, hogy amikor elérik a csúcsot, akkor kapcsolódni tudjanak hozzánk és az értékeinkhez, hiszen megvan bennük az a gondolkodásmód és értékrend, amit mi is vallunk” – tette hozzá Rossi a The Race szerint.

