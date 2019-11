Az F1-es Brazil Nagydíj győztesei 1973 óta

Brazília nagy hagyományokkal büszkélkedhet a királykategóriában, ahol 1973 óta rendezhet futamokat. Az első ilyen futamot Interlagosban Emerson Fittipaldi húzta be a Lotus-Ford volánja mögött, majd egy évvel később ezt a McLaren-Forddal is megismételte. Sőt, az azt követő esztendőben is egy hazai pilóta állhatott fel a dobogó legfelső fokára Carlos Pace személyében.

Ezt követően azonban sokat kellett várniuk a következő brazil győztesre, aki Nelson Piquet volt 1983-ban. A világbajnok ezen kívül még 1986-ban nyert Brazíliában, míg Ayrton Senna 1991-ben és 1993-ban, addig Felipe Massa 2006-ban és 2008-ban. Massa számára a 2008-as győzelem igen fájdalmas volt, hiszen csak pár másodpercig érezhette magát világbajnoknak a Ferrarival, mivel Lewis Hamilton az utolsó pillanatokban megelőzte Timo Glock autóját, és így a McLaren versenyzőjéhez került a trófea.

A legsikeresebb versenyző Brazíliában Alain Prost, aki 1982 és 1990 között 6 alkalommal nyert. A második helyen Michael Schumachert találjuk 4 győzelemmel (1994, 1995, 2000, 2002), majd jön Sebastian Vettel (2010, 2013, 2017), aki ezen a hétvégén beérheti a példaképét. Az aktív mezőnyből Lewis Hamilton nyert még két alkalommal, 2016-ban és 2018-ban, csakúgy mint Fittipaldi, Piquet, Mansell, Senna, Häkkinen, Montoya, Massa, Webber és Rosberg.