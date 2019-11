Alonso torkaszakadtából üvöltött (videó)

Brazília mindig is különleges volt, és nemcsak a helyszín miatt, hanem Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi és Nelson Piquet személye kapcsán is, akik világbajnoki címet nyertek a Forma-1-ben. Felipe Massa 2008-ban nagyon közel állt ahhoz, hogy csatlakozzon ehhez a társasághoz, de ez csak pár másodpercig adatott meg számára.

Interlagos, az aktuális rendező nem egy alkalommal adott otthont drámai végjátékoknak, melyek közül a 2007-es is kiemelkedett, amikor Kimi Räikkönen nevető harmadikként az első ferraris évében megszerezte a világbajnoki trófeát. A finn visszafogott volt, addig Leweis Hamilton nem talált szavakat a drámára, míg Fernando Alonso torkaszakadtából üvöltött 2005-ben.

Jenson Button is ezen a helyszínen biztosította be a címét, egy olyan évben, amikor még az is erősen kérdéses volt, hogy a Hondából lett Brawn GP rajthoz állhat-e. Az „újonc” végül hatalmas meglepetést okozott és Button megnyerte a világbajnokságot, amit utána már a McLarennél nem tudott megismételni.