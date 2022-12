A Daytonai 24 órás versenyen is összeáll a Magnussen-Magnussen páros A Forma-1-ben a Haas pilótájaként versenyző Kevin Magnussen a téli szünetet is versenyzéssel tölti és édesapja, Jan Magnussen oldalán több helyen is feltűnik a volán mögött a száguldó cirkusz folytatása előtt.