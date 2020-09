Az F1 a szurkolókat kérdezi a fordított rajtrács ötletéről

A Forma-1 már a 2020-as szezonban is be szerette volna vezetni a fordított rajtrácsos kvalifikációs futamok formátumát, ami a szombati időmérőket helyettesítette volna az ausztriai, a brit és a bahreini második versenyen, hogy ne ugyanolyan lefutású legyen a két nagydíj.

Ekkor azonban hiába támogatta 9 csapat is az elképzelést, a Mercedes ellenezte a koncepciót, így pedig idénre nem tudták bevezetni a szombati fordított rajtrácsos futamok formátumát. Azonban az Olasz Nagydíjat követően az F1 sportigazgatója, Ross Brawn azt írta, felülvizsgálják a koncepciót.

Még több F1 hír: Hamilton ki fogja próbálni saját csapatának autóját

Ennek megfelelően lépéseket is tett az F1: megkérdezték az F1 Fan Voice közösség tagjait, hogy mit gondolnak arról az ötletről, hogy 30 perces, fordított rajtrácsos kvalifikációs futamok helyettesítenék a hagyományos időmérőket – számolt be erről a The Race.

A Forma-1 négy helyszínen próbálná ki ezt a formátumot, a korábbi észrevételek alapján ezek a versenyek a Francia, Belga, Olasz és Orosz Nagydíjak lehetnének, a fordított rajtrácsot pedig a világbajnoki pontverseny aktuális állása alakítaná ki.

Ez azt jelentené, hogy ha már az idei Orosz Nagydíjon élne az elképzelés, akkor Grosjean rajtolhatna az első helyről a kvalifikációs futamon, az első három sorban pedig rajta kívül Russell, Latifi, Magnussen, Giovinazzi és Räikkönen lenne ott, míg az utolsó két sorból Norris, Verstappen, Bottas és Hamilton indulna.

Romain Grosjean, Haas VF-20, and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, leave the pits for the restart Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A sport elmondása szerint ezeken a változtatásokon azért gondolkoznak, mert a 2021-es autók szinte teljesen ugyanolyanok lesznek, mint az ideiek – a fejlesztések befagyasztása miatt –, a kvalifikációs futamok viszont segíthetnének abban, hogy vasárnap izgalmasabb és váratlanabb versenyeket láthassunk néhány kiválasztott helyszínen.

A szurkolók több mint 40 százaléka egyetértett az elképzeléssel, és szintén több mint 40 százalékuk elutasította a koncepciót, míg 10 százalékuk tartózkodott a véleményformálástól.

Újabb alkatrészek fejlesztése lett befagyasztva a Forma-1-ben…

Szeptember 19-én és 20-án kerül megrendezésre az ikonikus hosszútávú verseny, a Le Mans-i 24 órás, amelynek megjelent a hivatalos teasere.