Az Aston Martin újabb hosszútávú szerződést kínálna Vettelnek

A négyszeres Forma-1-es világbajnok Sebastian Vettel a 2021-es szezon előtt szerződött az Aston Martinhoz, miután a 2020-as szezon előtt és alatt megromlott a kapcsolata a Ferrarival és Mattia Binotto csapatfőnökkel.

Vettel kijelentette, hogy nem fog kapkodni azzal, hogy döntést hozzon a karrierjének jövőjéről, és majd csak a nyári szünet alatt dönti el, hogy 2023-ban szeretne-e majd a Forma-1-ben versenyezni.

Az Aston Martin csapatfőnöke, Mike Krack pedig kijelentette, hogy ők szívesen adnának újabb hosszútávú szerződést Vettelnek, hogy segítsen nekik a projekt felépítésében.

„Eddig is úgy gondoltuk, hogy amennyiben folytatni szeretné a versenyzést, mi azt szeretnénk, ha hosszútávon maradna nálunk” – nyilatkozta Krack többek között a Motorsport.com-nak.

„Beszéltünk már erről, de nagyon jó a kapcsolatunk, ezért nem kell kitűznünk egymásnak határidőket. Ő is tisztában van azzal, hogy ha nagyon elhúzza az ügyet, azzal minket is hátráltatni fog. Egyelőre viszont nagyon sima megbeszéléseket tartottunk.”

Miután az év első két futamát koronavírus-fertőzés miatt kihagyta, Vettel az Aston Martin barcelonai fejlesztési csomagjának köszönhetően Bakuban már egy hatodik helyet is szerzett. Az Aston Martin a silverstone-i Brit Nagydíjra is fejlesztésekkel készül, Krack pedig reméli, hogy az újabb sikeres csomagjuk Vettelt is maradásra készteti majd.

„Meg szeretnénk mutatni neki, hogy képesek vagyunk további lépéseket megtenni az autóval, és akkor talán tovább tudjuk növelni a kedvét a folytatáshoz.”

