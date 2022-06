A Ferrari megbízhatatlansága a Haas szezonjára is rányomja a bélyegét – de Steiner nem aggódik Hiába rendelkezik továbbra is középmezőnybe illő autóval a Haas a 2022-es Forma-1-es szezonban, a kiegyensúlyozatlan teljesítményük mellett lassan a Ferrari megbízhatatlansága is tönkreteszi a szezonjukat.