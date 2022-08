Az Alpine bízik abban, hogy nem lesz gond Alonsóval a szezon végéig

Alonso csapatváltása a Magyar Nagydíj utáni hétfőn került bejelentésre, miközben az Alpine még úgy gondolta, a hosszabbításról tárgyalnak versenyzőjükkel. Szafnauer ráadásul először az Aston Martin sajtóközleményéből tudta meg a hírt, nem pedig Alonsótól.

Egy ilyen helyzet pedig egyértelmű feszültséget teremthet a felek között, de Szafnauer elmondta, hogy a továbbiakban is igyekeznek majd hatékonyan együtt dolgozni. „Egyáltalán nem aggódom az idény hátralévő része miatt.”

„A céljaink elég egyértelműek. Legalább a negyedik helyet szeretnénk elérni a konstruktőri bajnokságban. A harmadik szerintem már egy kicsit túl messze van. Ezt pedig Fernando is tudja. Ő egy igazi profi, egy igazi versenyző. Amint felveszi a sisakot, mindenki tudja, hogy a lehető legjobb eredményeket akarja.”

„Semmi más nem megy át az agyán, miközben a versenyautóban ül, csak az, hogy a lehető legjobb helyen végezzen a futamon és a bajnokságban. Még mindig megvan benne az akarat. Ezért van itt, és ezzel én is így vagyok.”

A csapatvezető szerint ráadásul az A522-es még versenyképesebbé válhat, ahogy halad előre a szezon. „Mindent ki akarok facsarni az autóból. A fejlesztéseink továbbra is gyorsan érkeznek. Spában is lesz egy új csomag, és egészen az év végéig fejleszteni akarjuk az autót. Ezt Fernando is megérti.”

„Ő pedig Estebannal [Ocon] együtt azon dolgozik majd, hogy maximalizálja a csapat teljesítményét. Efelől kétségem sincs.”

Érdekes módon Alonso éppen ahhoz a csapathoz szerződik, ahonnan Szafnauer az idei év elején távozott. Ennek kapcsán meg is kérdezték tőle, hogy szerinte hogyan fog majd teljesíteni a kétszeres világbajnok Lawrence Stroll felügyelete alatt, valamint fia, Lance csapattársaként. Az amerikai szakember azonban nem akart jóslatokba bocsátkozni.

„Ő egy igazán remek pilóta, a legjobbak között van, akikkel eddig dolgoztam. Még mindig nagyon magas szinten vezet. Még mindig gyors, és a trükkös körülmények között, ahol igazán kitűnik egy pilóta képessége, még annál is jobb.”

„Ezt idén is láthattuk már. Ha még további három évig folytatja, akkor az jó lesz az Aston és Fernando számára is. Azt viszont nem tudom, pontosan milyen lesz majd a munkakapcsolatuk, mert számos tényezőt figyelembe kell venni. Majd meglátjuk, hogy alakul” – zárta gondolatát az Alpine csapatvezetője.

