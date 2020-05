Austinban továbbra sem prioritás az F1-es futam, bajban lehet az Amerikai Nagydíj

Austin jelenleg a „3. fázisban” tart a koronavírus-járvány elleni védekezésben, ami a teljes lezárás után már engedélyezi a 10 fős, nem veszélyeztetett emberek összejövetelét. A városnak azonban először el kell jutnia az 1. fázisra, mielőtt eljutnának oda, hogy egyáltalán megfontolnák az F1-es futam megtartását.

Jelenleg a COTA zárva van, de a hónapban már tartottak egy jótékonysági pályanapot, amikor az emberek a saját autóikkal mehettek 1 kört a pályán, egy apróbb összegért cserébe.

Dr. Mark Escott, az ideiglenesen felállított austini egészségügyi bizottság vezetője azonban hangsúlyozta, nem prioritásuk a tömegrendezvények engedélyezése.

