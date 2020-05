Az F1 érdekelt lenne egy igazi szimulátor kínálatában is a Codemasters hivatalos játéka mellett

A Forma-1 Esport és digitális megjelenésért felelős vezetője, Julian Tan elmondta, hogy egy „mindenki számára elérhető játék” a sport érdeke, ugyanakkor hisz abban, hogy a komoly szimulátorok fontossága egyre növekedik, és egy hasonlóan komoly szimulátor elkészítése „hosszú távú érdek lenne.”

A Forma-1 hivatalos játéka, amit a Codemasters készít valahol félúton van az arcade, és a szimulátor műfaj között, függően persze a játékos beállításaitól, azonban más sorozatok, például a NASCAR készít saját arcade játékot is a Heat sorozaton belül, viszont az iRacing-ben licenszelt, igazi komoly szimulátoros élmény érhető el a játékosok számára.

„A Forma-1 keretein belül van egy remek játékunk a Codemasters által, ami jelenleg segít teljesíteni a globális céljainkat” – mondta Tan a Black Mook Motorsport Esport azon kérdésére, hogy elképzelhető-e hasonló szimulátoros licensz, mint a NASCAR-é.

Lando Norris az IndyCar iRacingben tartott futamán. Fotó készítője: McLaren

„A hosszú távú jövőben ez mindenképpen érdekes lenne. Szerintem helyes lépés lenne, miközben azt vizsgáljuk, hogyan építkezhetünk tovább a meglévő játék-ökoszisztémában, a szimulátorvilágban.”

Azt Tan is elismerte, hogy egy „hardcore szimulátor” megléte is fontos lesz az esportok világán belül.

„Hiszek abban, hogy a szimulátorok egyre fontosabbak lesznek. Amikor a Forma-1 hosszú távú esport terveiről beszélünk, és arról, hogyan működünk jelenleg ebben a világban, szerintem nagyon sok szint van.”

„Számunkra a hozzáférhetőség a legfontosabb, és az, hogy az esportot is a hozzáférhetőség általános növelésére használjuk. Szerintem a Codemasters játéka fantasztikus munkát végez ebben, és szerintem így is autentikus élményt nyújt amellett, hogy nem túlságosan követelő, a nehézséget figyelembe véve. Ez is az elérhetőségét emeli ki, ami nagyon jó.”

„De amikor azokról a stratégiai célokról beszélünk, amelyek során a jövőben az esport és az igazi motorsport közötti vonal egyre jobban el fog mosódni, a Codemasters játékunk még mindig jól teljesít, de egy élethű szimulációra támaszkodó játék biztosan segítene minket a céljaink elérésében.”

