Alpine: a tiltakozásunk segített meghúzni a határvonalat a fekete-narancssárga zászló használatában

Fernando Alonso és Lance Stroll austini incidense sokáig uralta a szalagcímeket, a kétszeres világbajnok annak ellenére ért célba a hetedik helyen, hogy rászaladt jövő évi csapattársa Aston Martinjára.

Az ütközésben meglazult az Alpine jobb oldali visszapillantója, a verseny során pedig el is hagyta azt Alonso, emiatt pedig a Haas óvást nyújtott be. Az amerikai istálló azt kérdőjelezte meg, miért nem intette ki a versenyirányítás a spanyolt a bokszutcába, hiszen potenciális veszélyt jelentett a meglazuló alkatrésze.

Az FIA első nekifutásra elfogadta a Haas tiltakozását, így utólag tíz másodperces stop and go büntetést szabott ki a kétszeres világbajnokra, ami egy harminc másodperces időbüntetésben realizálódott, így a pilóta elveszítette pontszerző helyét.

Az Alpine azonban óvást nyújtott be az ítélettel kapcsolatban, amit a Mexikói Nagydíj előtt újra is tárgyaltak és végül úgy döntöttek a stewardok, hogy a Haas túl későn nyújtotta be eredeti óvását, így az érvénytelennek tekinthető, Alonso pedig visszakapta a hetedik helyét.

A Haas eredetileg azért nyújtotta be óvását, hiszen Kevin Magnussent idén már három akalommal intették ki kötelező bokszkiállásra sérült alkatrész miatt és úgy érezték, hogy ezt az Alpine-nal szemben is meg kellett volna tenniük.

Alan Permane, az Alpine sportigazgatója üdvözölte az FIA döntését, és elmondta, a büntetés visszavonásáról folytatott tárgyalások elkezdték körvonalazni, mi számít az autó komoly sérülésének, ami indokolja a fekete-narancs zászló lengetését.

„Nagyon pozitív megbeszéléseket folytattunk az FIA technikai részlegével, és azt hiszem, egyetértettek abban, hogy egy kicsit elfajultak a dolgok“ - mondta Permane.

„Nem hiszem, hogy a Haas kivételével bárki is úgy érezte volna, ha egy tükör leesik egy autóról egy olyan baleset során, amiről nem is tehetsz, az komoly szankciókat érdemel.“

„Azt hiszem, innentől kezdve az olyan apró sérülések, amelyek nem szerkezeti jellegűek, mint egy tükör vagy egy szárnyvéglap sérülése, nem számítanak a jövőben fekete-narancssárga zászlós szabálysértésnek“ - vélekedett az Alpine sportigazgatója.

Permane azt is elmondta, hogy az FIA technikai vezetői, Jo Bauer és Nikolas Tombazis kijelentették, a fekete-narancssárga zászlót többé nem fogják használni egy hiányzó tükör miatt.

Az Autosport/Motorsport.com a múlt héten számolt be arról, hogy az FIA csökkenteni fogja a fekete-narancssárga zászló használatát a versenyeken, a csapatokra hárítva a felelősséget, hogy csak biztonságos autóval közlekedjenek a pályán.

