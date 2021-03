AlphaTauri: az új szélcsatornára váltás is extra kihívást jelent nekünk

Miközben a 2020-as autók alapját át kellett hozni 2021-re, hogy csökkentsék a költségeket, mivel a nagy szabályváltozásokat elhalasztották a következő szezonra, azért jelentős módosítások így is voltak.

A padlólemez egy részét le kellett vágnia a csapatoknak, miközben változtattak a diffúzoron és a hátsó fékhűtőkön is, hogy csökkentsék az autók leszorítóerejét. Most mindenki azon dolgozik, hogy minél hamarabb visszanyerje azt, amit elveszített a tél folyamán.

Az AlphaTauri csapata úgy érzi, hogy a megfelelő úton halad, de szélcsatornát váltottak, így pedig az adatok nem egy helyen vannak és egyeztetésre szorulnak.

„Ami a szabályváltozásokat illeti, azok azt hozzák, amit mondtak róluk, tehát nagyjából 30 pontnyi leszorítóerő tűnt el, amelyet most nekünk vissza kell nyerjünk” – mondta az istálló technikai igazgatója, Jody Egginton a RaceFans.net-nek.

„Emellett szélcsatornát is váltottunk a tél folyamán, szóval ez egy további változót jelent nekünk, ezért is nehezebb megértenünk most, hogy hol állunk pontosan. Az autó alapját még a bicesteri szélcsatornában fejlesztettük, de azóta átköltöztünk Bedfordba. Itt folytatjuk tovább a munkát.”

„Most igyekszünk minél több adatot gyűjteni, de úgy gondoljuk, hogy sikerült az elveszített leszorítóerő nagy részét visszaszerezni.” Amikor rákérdeztek nála, hogy mit is jelent az a „nagy” rész, Egginton nem akart pontos választ adni, mert az túlságosan is bonyolult lenne.

A szakember szerint viszont az is fontos, hogy ne csak a szabályok által módosított területekre fókuszáljanak, hiszen minden más is kapcsolatban van ezekkel az elemekkel, így az egész autót egyben kell nézni.

„Új az orrkúp, az első felfüggesztés és az első szárny is, szóval ekörül kell navigáljunk, hogy lássuk, megkaptuk-e azokat az előnyöket, amelyeket előzetesen számoltunk. Összefoglalva tehát az a lényeg, hogy kijelentem, visszanyertük a nagy részét, de még kell egy kicsit matekozni, hogy pontosabb képet kapjunk” – zárta gondolatát az Jody Egginton.

