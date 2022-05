Alonso elmondta véleményét Hamiltonról: Lehetsz bármilyen jó, ha az autód cserbenhagy

Lewis Hamilton kétségkívül minden idők egyik legjobb Forma-1-es pilótája, de 2022-ben a hétszeres világbajnok nehéz időket él át. A Mercedes autója még mindig nem elég gyors, így Hamilton a középmezőnybe szorult. A britet az utóbbi időben egyre több kritika éri, és Fernando Alonso mindenkinél jobban tudja, milyen lehet riválisa helyzetében lenni.

Az imolai pályán rendezett futamon Hamilton nem jutott tovább a tizenharmadik helynél. George Russell eközben tudhat valamit, amit a hétszeres világbajnok nem, hiszen az eddigi összes nagydíjon sikerült az első ötben végeznie. Alonso meg van győződve arról, hogy Hamilton még mindig gyors pilóta, de a Forma-1-ben már csak így működnek a dolgok.

„Így megy ez a Forma-1-ben, és mindig is így ment. Amikor Ayrton Senna megnyerte a címeit, neki volt a leggyorsabb autója. Amikor én lettem világbajnok, nekem is az volt, és ugyanez igaz Michael Schumacherre is. A motorsport csúcsán lehetsz bármilyen jó, ha az autód cserbenhagy, reménytelen vagy a konkurenciával szemben" - mondta Alonso a Speedweek.com-nak.

Alonso átérezheti a helyzetet, hiszen hiába szerzett 2005-ben és 2006-ban világbajnoki címet a Renault-val, a szerencsétlen időzített csapatváltások miatt többet már nem tudott szerezni. „Lewis minden rekordot megdöntött, mert neki volt a leggyorsabb autója. Most nagyon jól vezet, de csak a 13. helyen végez. Ilyen a Forma-1."