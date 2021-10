Alfa Romeo: Piastri az egyik legjobb a mezőnyben, de…

Egyetlen egy hely maradt a 2022-es Forma-1-es mezőnyben, az Alfa Romeo nem jelentette még be, hogy ki lesz Valtteri Bottas csapattársa. A svájci csapat jelenlegi versenyzője, Antonio Giovinazzi mellett a kínai Csou Kuan-jü (Guanyu Zhou) volt az eddigi értesüléseink szerint a legesélyesebb az ülésre, azonban az Alfa Romeo sem mehetett el teljesen Oscar Piastri mellett.

Az ausztrál F2-es újonc egészen fantasztikus szezont fut, jelenleg 36 ponttal vezeti a bajnokságot a szintén Alpine-akadémista Csou előtt. Amennyiben Piastri megszerzi a bajnoki címet, nem is indulhatna jövőre az F2-ben.

Az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frederic Vasseur azonban elismerte, hogy nincs ott Piastri az autójuk legfőbb várományosai között, mivel szerinte az akadémián felül erősebb szálak is kötik az Alpine-hoz.

„Oscar fantasztikus munkát végez, és nagyon konzisztens volt az elmúlt pár hétvégén, de úgy tudom, hogy már szorosabb kapcsolatban áll a Renault-val vagy az Alpine-nal” – mondta a francia csapatfőnök a pénteki sajtótájékoztatóján.

„Első évében nyerte meg a Formula Renault-t, az F3-at, és most vezeti az F2-et, én is kristálytisztán látom, hogy a juniorsorozatok mezőnyében az egyik legjobb pilóta.”

„Ugyanakkor amikor egy ilyen versenyzőbe fektetsz a juniorsorozatok alatt, hosszú távra tervezel vele. Nem látom értelmét, miért engednék el egy másik F1-es csapathoz, az eléggé furcsa lenne.”

Bár papíron megoldható lenne, hogy az Alpine akadémiájából kilépve Piastri az Alfa versenyzője legyen, Vasseur jelenleg csak 1 évre keres megoldást, miután szinte nyíltan kijelentette már többször is, hogy fel akarja majd hozni 2023-tól az F1 be a csapat „házi” tehetségét, Theo Pourchaire-t, aki jelenleg is az F2 legfiatalabb versenyzője, Monaco óta pedig a sorozat legfiatalabb futamgyőztese is.

„Amikor egy fiatal versenyző alá egy teljesen új autót raksz, elindítva egy új Forma-1-es kalandot, annak lenne értelme, ha meghosszabbíthatnánk a szerződését, hogy ne legyen az, hogy valakit egy szezon után elveszítünk” – utalt ismét Pourchaire 2023-as szerződtetésére Vasseur.

Ugyanezzel a problémával találkozik Csou is. A kínai pilóta – bár Vasseur szerint a 25-30 millió eurós háttér túlzás – óriási támogatói háttérrel érkezne az F1-be, azonban ennek egy többéves szerződés lenne az ára.

És hogy mi lenne Piastrival, amennyiben nem kapna ülést jövőre az F1-ben?

Minden bizonnyal maradna az Alpine szimulátor és tartalék pilótája, miután ez a pozíció 2022-ben sokkal kecsegtetőbb lesz a kötelező juniortesztek miatt, mint idén, és így ugrásra készen állna, amennyiben Alonso úgy dönt, hogy a 2022-es szezon végén szögre akasztja a sisakját.