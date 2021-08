Alfa Romeo: a nyári szünet után könnyebben szerezhetünk pontokat, mint a Williams

A Francia Nagydíjtól kezdve látványosan feljavult a Williams – elsősorban George Russell teljesítménye, aki többször is a pontszerző helyekért csatázott, ez pedig aggodalommal töltötte el az Alfa Romeót, mivel véleményük szerint vele kell megküzdeniük a konstruktőri bajnokság 8. helyéért.

Ehhez képest a 2021-es Magyar Nagydíjon a Williams mindkét autójával pontot tudott szerezni, Latifi és Russell összesen 10 pontot szereztek az Alfa egy egységéhez képest, miután Kimi Räikkönent veszélyes kiengedésért, Antonio Giovinazzit a bokszutca sebességhatár átlépéséért büntették meg.

Bár a nyári szünetre 7 pontos hátrányban utaznak, az Alfa Romeo vezető pályamérnöke, Xevi Pujolar szerint a szezon második felében még legyőzhetik a Williamset.

„Nem lesz egyszerű, de szerintem lehetséges lesz. Mindent meg fogunk próbálni, hiszen sokkal rosszabb lenne a helyzet, ha már a szezon eleje óta ilyen pozíciókban lettek volna.”

„Mindkét autónkat a Q2-ben akartuk látni a Williamsek előtt, és ez sikerült is. Az első körben minden a feje tetejére állt, de még így is jó helyzetben lehettünk volna, de maradtak előttünk, mi pedig két büntetést is kaptunk. Ezután már jóval nehezebb küldetés volt (a pontszerzés).”

„A különbség azonban nem óriási a tabellán, és még rengeteg verseny van, szóval szerintem meg tudjuk még előzni őket.”

Pujolar abban is biztos, hogy a „sima” futamokon, amikor nem esik ki a fél élmezőny az első kanyarban, még mindig könnyebben szerezhetnek pontot, mint a Williams.

„Normális körülmények között 1 verseny alatt nem tudnánk ennyi pontot szerezni, de mivel ennyi verseny van még, ez még mindig lehetséges. Ha a nyári szünet után is mindkét autónkkal ott tudunk lenni a Q2-ben, akkor szerintem erre jó esélyünk van, míg szerintem ez nehezebb lesz majd a Williams számára.”

A spanyol mérnök azt is hozzátette, hogy az Alfa Romeo idei autójának teljesítménye nem függ a pályakarakterisztikáktól, ezért is bizakodó, hogy szinte az összes versenyen ott lehetnek a 10. hely környékén.

„Szerintem nincsen kifejezetten ilyen pályán, a legtöbb helyszínen jó eredményt érhetünk, ha mint mondtam, mindkét versenyzőnkkel ott vagyunk a Q2-ben. Talán a legnagyobb leszorítóerős csomagot igénylő pályán lehetnek ilyenek, de szerintem a naptár második felében nincsen olyan vonalvezetés, amely kifejezetten ilyen lenne.”