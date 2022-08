Aki az F1-et és a focit is szereti, az most talán bajba került A Forma–1 szándékosan úgy tervezte meg az idei versenynaptárát, hogy az ne ütközzön a katari labdarúgó-világbajnokság kezdetével, a FIFA azonban most változtatott tervein, és áthelyzete a nyitómérkőzés dátumát.