A Racing Point jövőre, már új néven robbantana

A Racing Point számára nagyon küzdelmes volt a 2019-es szezon, amelyben a csapat első teljes idényét teljesítette az új tulajdonossal. A csapat vezetői már akkor jelezték, hogy a tavalyi autó fejlesztése még az átmenet része volt, ám a 2020-as autót már teljes erőbedobással fejlesztették.

Ezt Otmar Szafnauer csapatfőnök még azelőtt megerősítette a Motorsport.com-nak, hogy kiderült, Lawrence Stroll résztulajdonos lett az Aston Martinban, és a csapat valószínűleg jövőre már gyári csapatként indulhat a Forma-1-ben.

"Most már normális a működésünk, és így talán jövőre látni fogunk egy autót, amely már az év elejétől képes visszavezetni minket oda, ahová valók vagyunk, vagyis a középmezőny élére" - mondta Szafnauer.

"Ez nem könnyű, mert mindenki erre vágyik, a McLaren, a Renault, a Toro Rosso, a Sauber és mi is. És talán már egyesek a harmadik hely felé kacsintgatnak, de ehhez még nagy a lemaradás" - vélekedett Szafnauer.

A Racing Point jelentős beruházások előtt áll, új gyárba költözhet az istálló, emellett a legkorszerűbb infrastruktúrával veszi körül magát. "A CFD és a szélcsatorna a lehető legjobb, minden szükséges infrastruktúra adott. Olyan technikával is rendelkezünk, amely felgyorsítja a dolgokat a tervezés és a megvalósítás között" - mondta a csapatfőnök.

Emellett a Racing Point a humán oldalt is erősítette, egy sor szakembert vettek fel, hogy ezen a téren se szenvedjenek hátrányt. "Egy sor szakembert vettünk fel az aerodinamikai osztályra, és a CFD-hez, most 405 helyett már 465 emberrel dolgozunk. És egyáltalán nem csak a feltöltés számít, komoly szakemberek érkeztek. Most mindent megtehetünk, amire korábban nem voltunk képesek az anyagi korlátok miatt" - mondta Szafnauer.

A Racing Point a beruházások szempontjából versenyt fut az idővel, a Forma-1-ben ugyanis jövőre új gazdasági szabályozás lép életbe, a hasonló fejlesztésekre még idén kell sort keríteni.

