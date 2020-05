Az F1-es motorhome-ok megmenekülhetnek a koronavírus-járvány után is

A Forma-1 már a koronavírus-járvány kitörése előtt is elkezdett alternatív megoldások után nézni, amelyekkel le lehetne váltani a Forma-1 európai versenyein ikonikussá vált motorhome-okat.

Ross Brawn, a Forma-1 sportszakmai igazgatója szerint miközben a Forma-1 próbál környezettudatossá válni, nem igazán van értelme több ezer kilométeren keresztül vontatni szennyező kamionokkal a csapatok saját épületeit.

Brawn javaslata, hogy a motorhome-okat minden helyszínen lecseréljék előre felkészített épületekre, mint a tengerentúli futamokra, nem lelt mindenhol támogatókra. Christian Horner, a Red Bull csapatvezetője így nyilatkozott az Autosport/Motorsport.com-nak.

„Nos, Rossnak bele kéne néznie a saját Concorde megállapodásába, mert abban erről egy szó sincs. Nem igazán vagyok biztos abban, mire célzott korábban. A Red Bull motorhome-ja nagyon fenntartható, teljes egészében fából készült, és szerintem az európai versenyek alatt, a csapatok hazai futamán vendégül láthatnak mindenkit a saját vendéglátó egységeikben.”

„Természetesen a tengerentúli futamokat túléljük, de egy vagyont kérnek el egy sátorért, és pár székért, amelyet a szervezők biztosítanak.”

A koronavírus-járvány azonban ismét pozitív megvilágításba helyezheti a motorhome-okat, különösen az egymás közötti távolság megtartása miatt, valamint, ha tényleg dupla futamok lesznek Európában, csak pozitívumot lehet találni abban, ha a csapatoknak saját bázisaik vannak a helyszínen.

A járványhelyzet csökkenésével azonban ismét előtérbe kerülhetnek a motorhome-ok, a McLaren csapatvezetője korábban azt mondta, érdemes lenne ismét átgondolni ezt a témakört.

„Az az igazság, hogy így is rengeteget dolgozunk ideiglenes épületekből, és igen jól alkalmazkodunk. Szingapúrban, Mexikóban, Abu Dhabiban, Bahreinben nagyon jó létesítmények vannak. Ez is olyasmi, amit tudnánk támogatni. Azonban, tudnunk kell, hogy mit biztosít a pálya, mert egyesek jobb munkát végeznek, mint mások. Biztosra kell mennünk, hogy van elég helyünk a partnereink, mérnökeink, az egész csapatunk számára.”

