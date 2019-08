A Mercedes szerint szép lassan megérkezik a nyakukra a Honda

A Mercedes csapatfőnökének, Toto Wolffnak nem könnyű döntést kellett a nyári szünetben meghoznia: ahogy arról már sokat cikkeztünk, az ezüst nyilak második ülésére Lewis Hamilton mellé két jelentkezőjük is akadt: a csapattal már sok éve együtt dolgozó Valtteri Bottas, és a fiatal, tehetséges, ám a Mercedest éles helyzetben még sosem vezető Esteban Ocon.

Az istálló végül a finn pilóta mellett döntött, ami azonban azt is jelentette, hogy Ocon elhagyja őket, és a Renault-nál folytatja a pályafutását 2020-tól, ami azért lehet nagy érvágás, mert már évek óta a Mercedes utánpótlás-programjának tagja volt. A Sky Sports riportere emiatt éppen arról kérdezte Wolffot, hogy ez a döntés végül azt is jelenti-e, hogy a jövőre nézve George Russellel számolnának inkább, mint a franciával?

"Mindketten nagyon közel állnak a szívünkhöz, mivel... Mindkettejüket korán kezdtük el istápolni. Nagyon sokáig a Mercedes ifistái voltak, de most már mindketten más csapatnál vannak, és az ő szempontjaikat kell elsősorban maguk előtt tartaniuk."

Persze erre legyinthetnénk, hiszen a német csapat jelenleg messze a legerősebbnek tűnik a tabella alapján a mezőnyben: Pontosan 150 egység az előnyük a második helyezett Ferrarival szemben, a Red Bullal szemben majdnem 200. Egy ilyen csapatnak bármikor könnyen esélye lenne hazacsábítani a karrierjük során "eltévedt" gyermekeit. Wolff nem így tekint erre a történetre:

„Nem ilyen egyszerű a dolog. Láthatjuk, hogy a többi csapat közül páran rendesen jönnek a nyakunkra. Ma a Ferrarik voltak a nap mércéje, és vasárnap is esélyesek lehetnek, illetve jövő héten is, Monzában. A Red Bullnak is egy remek csomagja van már, versenyeket nyertek, és a Honda motorja egyre erősebb lesz, úgyhogy fel kell kötnünk a gatyánkat, hogyha ebbe az előbb említett luxusszituációba akarunk kerülni.”

Középpontban a legendás F1-es pálya, természetesen Max Verstappennel, aki számára a hollandok közelsége miatt ez egy hazai helyszínnek is tekinthető.