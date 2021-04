A Mercedes korábbi kulcsembere szerint a Williams család túl sokáig várt a csapat eladásával

Lowe az egyik kulcsembere volt a Mercedes 2014-ben kezdődött nagy felemelkedésének, de 2016 végén elhagyta őket, hogy új kihívások után nézzen. Így csatlakozott a Williamshez technikai vezetőként, miközben résztulajdonos is lett abban az istállóban, ahol már 1987 és 1993 között dolgozott egyszer.

A visszatérés azonban nem bizonyult sikeresnek, hiszen a csapat a mezőny végén találta magát 2018-ra. Utána a 2019-es autó csak késve épült meg, így Lowe-nak kertészszabadságra kellett vonulnia, három hónappal később pedig végleg elhagyta a grove-i istállót.

A Williams az utóbbi három szezonban mindannyiszor a konstruktőri utolsó helyen zárt, de tavaly nyáron tulajdonosváltáson esett át, amikor a család eladta legendás alakulatát a Dorilton Capitalnak, majd pedig az F1-ből is kiszálltak.

Az F1 Beyond the Grid podcastjének legújabb epizódjában Paddy Lowe elmondta, hogy „örült” neki, amikor hallotta, hogy a csapatot eladják, és hogy a Williams család kiszáll. „Már egy ideje benne volt a pakliban, és őszintén szólva ezt is kellett volna tenniük már hamarabb, több különböző okból is, amelyek viszont nem az egyénekhez köthetőek.”

„Az alakulat egy igen negatív örvényben volt pénzügyi szempontból. Amíg én ott voltam, láttam, ahogyan ez az örvény egyre lejjebb húz minket, és ez eléggé kétségbeejtő volt. Ekkor már tudod, hogy nincs másik jó végkimenetel az eladáson kívül. Szóval akkor már jobb minél hamarabb túlesni rajta, még mielőtt minden odavész” – hangzott a szakember véleménye.

„Nagyon örülök annak, hogy a csapatot egy tisztességes árért sikerült eladni, és így Claire és a testvérei a jövőben dolgozhatnak valamivel abból, amit a család az évek során elért, a név pedig megmaradt. Most új befektetők jöttek, akiknek megvan a pénzük, hogy megfordítsák a lejtmenetet, ami persze hosszú folyamat lesz. A türelmes emberek eljuttatják őket oda.”

Lowe még azt is kifejtette, hogy a második williamses korszakára nem szeret túl sokat gondolni, mivel nem igazán élvezte a visszatérést Grove-ba, és szerinte az csak „nagyon kemény munka volt bármilyen jutalom nélkül”.

A szakember emellett úgy érzi, hogy a problémák egy része már érkezése előtt is jelen volt a csapatnál, csak a Mercedes erőforrása, amelyet 2014-től használtak, sokat elfedett ezek közül. „A Williams sokat profiált abból, hogy a mezőny messze legjobb motorja volt az autójukban, ez pedig úgymond hamis érzeteket keltett a teljesítmény terén.”

„Több korábbi előnyből próbáltak megélni, amelyek azonban fokozatosan eltűntek. Amikor egy szervezet elkezdi elveszíteni a fonalat, mert nem a megfelelő befektetéseket tette vagy nem a jó döntéseket hozta meg, akkor ebből nem lesznek egyből rossz autók. Ehhez is idő kell, mint ahogyan a visszakapaszkodáshoz is.”

„A legjobbakat kívánom a Williamsnek az új tulajdonosok alatt. Nagyszerű, hogy nekik van elég pénzük, mivel itt mindenhez szükség van a megfelelő tőkére” – zárta le a témát Paddy Lowe.

