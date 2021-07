A Mercedes korábbi alelnöke elmondta, szerinte ki volt a leggyorsabb mclarenes

Norbert Haug mögött meglehetősen gazdag motorsportos pályafutás áll, hiszen hosszú éveken keresztül volt a Mercedes motorsport-részlegének alelnöke, emiatt pedig komoly rálátása volt a német márka Forma-1-es projektjére is - Haug időszaka alatt nagyrészt a McLaren motorpartnereként tevékenykedett a Mercedes az F1-ben.

A Forma-1 hivatalos podcastjében, a Beyond the Gridben arról kérdezték, hogy ki volt a leggyorsabb pilóta azok közül, akik a McLaren-Mercedesnél versenyeztek – Haug három pilóta nevét hozta fel.

„Nehéz válaszolni erre. Szerintem nagyon sok gyors, remek képességekkel rendelkező pilótánk volt. Mika (Häkkinen) például nagyon különleges tudott lenni néhány időmérőn. Ha Michael Schumacher ellen kell küzdened Szuzukában, az egyáltalán nem könnyű feladat.”

„És ha David Coulthardnak jó napja volt, akkor hihetetlen teljesítményre volt képes. De – ahogy ő is sokszor elmondja magáról – nem volt annyira gyors, mint Mika” – magyarázta Haug.

„És aztán persze ott van Lewis. Lewisnak több fantasztikus versenye is volt. Te is emlékezhetsz rá, milyen győzelmet aratott Silverstone-ban az esőben. Azt hiszem, több mint egy perccel végzett a második helyezett Nick Heidfeld előtt. Ezen kívül Fudzsiban is nagyszerű versenyt futott.”

„Tehát a leggyorsabb, a legsikeresebb természetesen Lewis volt. Mika többet érdemelt volna, azonban voltak hibáink itt-ott. Akkoriban nem voltak annyira „golyóállóak” a kocsik, mint manapság. De összességében ez egy nagyszerű időszak volt, fantasztikusak voltak a mclarenes idők” – mesélte a volt alelnök.

