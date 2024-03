Coulthard: Hamilton „fejben” látszólag már a Ferrarinál jár

2025-től Hamiltont már vörösben láthatjuk majd versenyezni, hiszen február elején kiderült, hogy megállapodott a Scuderiával. Ő maga azonban többször is elmondta azóta, hogy most még 100 százalékig a Mercedesre és erre az idényre koncentrál, hiszen szeretné szépen lezárni ezt a rendkívül fontos periódust a pályafutásában.

Eddig azonban nem megy neki ebben az évben, hiszen Bahreinben és Szaúd-Arábiában is alulmaradt a márkatársával, George Rusell-lel szemben, miközben a Mercedes autójával sem találja az összhangot. Coulthard viszont amondó, hogy Hamiltonon talán az is látszik, hogy fejben már a következő szezonra gondol, és talán ez is ronthatja a teljesítményét.

„Egyszerűen nem tudott még dűlőre jutni ezzel az autóval. És jól látszik, hogy miközben George szimplán csak hozza a köridőket, addig Lewis egyértelmű hátrányban van. Persze tudjuk róla, hogy ha megtalálja a teljesítményablakot, akkor hozni fogja az eredményt. Jelenleg azonban úgy tűnik, hogy fejben már a Ferrarinál jár” – mondta Coulthard a Channel 4-nak.

Hogy ebből mennyi az igazság, azt szinte lehetetlen megállapítani. Hamilton Szaúd-Arábiában ismét a Mercedes autójának pattogására hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy az instabil hátsó rész miatt sok időt veszítenek a gyors kanyarokban. A brit ismét komoly változtatásokat sürget, mivel szerinte egyértelmű, hogy az autó már a harmadik éve nem az igazi.

A Ferrarinál eközben nagyon is bizakodnak, mert úgy érzik, lassacskán közelítenek a Red Bullra.