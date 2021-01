„A Mercedes 2020-ban is fekete marad”

Sokak meglepetésére a Mercedes 2020 elején úgy határozott többek között Lewis Hamilton közbenjárására, hogy megválik a csapat hivatalos, sokak szerint a márkával eggyé váló ezüst festésétől, hogy ezzel is kifejezzék szolidaritásukat a faji egyenlőségekért vívott harcban.

Néhány rádióüzenetben hallani lehetett, hogy Valtteri Bottas nem feltétlenül elégedett a váltással, hiszen arról panaszkodott, hogy az autója túlmelegszik a fekete szín miatt. Később azonban érkezett a cáfolat, miszerint a sötét színezés nem okozhat jelentősebb módosulást az autó hőmérsékletét illetően.

A The Independent most megszellőztette, hogy a csapat annak ellenére is ragaszkodik a fekete színhez, hogy a hétszeres világbajnok továbbra sem rendelkezik szerződéssel 2021-re. Azoknak tehát csalódniuk kell, aki a tradicionális ezüst szín visszatérésében reménykedtek.

Néhányan úgy gondolják, hogy ez a hír egybevág Lewis Hamilton maradásával, aki egyelőre nem kötött egyezséget a Daimlerrel a szerződését illetően. A legfőbb ellentét a felek konszenzusra jutásában az együttműködés időtartama, hiszen míg Hamilton hosszabb távban gondolkodna, addig a Daimler csak egy, maximum két évet szeretne.

