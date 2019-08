A McLarennél sem találtak kivetnivalót a Német Nagydíj bukótereiben

A meglehetősen kaotikusra sikeredett Német Nagydíjat a McLarenek felemásan hozták le: míg Lando Norris műszaki hiba miatt kiállni kényszerült, Carlos Sainz a végéig az élboly mögött loholva végül ötödik lett. Nem sokon múlt ez azonban: a célegyeneshez vezető kanyarkombinációban, ahol a nap folyamán többen is eldobták az autót, neki is majdnem sikerült ez a mutatvány, azonban sértetlenül vissza tudott térni a pályára. A futam után Leclerc kisebb kritikát fogalmazott meg az ott található aszfaltozott bukótér miatt, Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke azonban nem osztotta az emiatti aggályokat:

„Nem hibáztatnám a pályát az emberek kicsúszásáért. Lehet, hogy vannak kritikák, de sokan máskor meg pont amiatt panaszkodnak, hogy túl előzékeny a pálya azokkal, akik lemennek az útról. Aztán azért sírnak, mert kavicságyak vannak a pálya mellett, vagy egy fal. Szerintem a legfontosabb dolog az lenne, hogy következetesek legyünk mindenhol. Számomra a biztonság a legfontosabb. Ezen a területen nem tehetünk engedményeket. Jó sok mód van arra, amivel a pályaelhagyások büntethetőek, kerékvetők, vagy ilyenekre gondolok, és szerintem ez lenne a legjobb megoldás.”

A német szakember arról is beszélt, hogy az utóbbi pár hét mennyire ellensúlyozta az azelőtti pánikhangulatot, amelyet a Mercedes abszolút uralma, és az ezzel járó unalom okozott:

„Nem csak a mai, inkább az utóbbi négy hét remek volt az F1-nek, főleg azután a negativitás után, ami a paul ricardi versenyt követte. Szerintem roppant fontos dolog, hogy jobban áthozzuk a lelátók hangulatát azoknak is, akik otthon nézik a futamokat, mert itt is óriási volt, lehetett hallani, hogy szurkoltak a nézők a Mercedeseknek, vagy Sebastiannak. Nagyszerű három versenyen vagyunk túl, és úgy gondolom, a szezon hátralévő része is érdekes lehet, főleg itt a középmezőnyben folyó szoros csata miatt, de néha elől is történnek dolgok.”

