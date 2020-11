A McLarennek a „legapróbb előnyöket” is keresnie kell az időmérőkön

A csapat jelenleg azonos pontszámmal áll a Racing Pointtal, és csak egyetlen egység a lemaradásuk a Renault-hoz képest, akik átvették a harmadik helyet az Emilia Romagna Nagydíj után.

Mindkét McLaren-pilóta a közvetlen riválisok mögött ért csak célba, hiszen Daniel Ricciardo a harmadik, Sergio Perez pedig hatodik lett. A gond az, hogy a wokingiak kicsi versenytempóban mutatott előnyét semlegesítik azok a pályák, ahol nehéz az előzés, így a versenyzőik nem tudnak előrébb kerülni a sorrendben.

„A végén eléggé egyértelmű volt, hogy a vasárnapi futamunkat a szombati időmérős teljesítményünk határozta meg. A kilencedik és tizedik helyről nem tudtunk túl sokat csinálni” – mondta Seidl még a leintést követően.

„Carlos megmutatta, hogy ha valaki mögé beragadsz egy ilyen pályán, akkor még úgy sem nagyon tudsz vele mit kezdeni, ha amúgy kicsit gyorsabb is lennél.” Ugyan a hétvégéjük hibamentes volt, mégis ez volt a legtöbb, amiben reménykedhettek a startpozícióik után.

„Éppen ezért szerintem elégedettek lehetünk azzal, hogy végül összeszedtünk tíz pontot. Szerintem a csapat és a pilóták is jól teljesítettek, remek kiállásaink voltak és a taktika is a helyén volt. A balesetekből persze profitáltunk, ami miatt továbbra is versenyben vagyunk a harmadik helyért.”

A három csapat közül a McLaren érte el a Q3-at a legtöbbször, mivel 24-szer jutottak eddig be a legjobb tízbe. A Renault eközben 17-szer, a Racing Point pedig 18-szor tudta megtenni ugyanezt. Az utóbbi öt futamon azonban Norris és Sainz mindig legalább az egyik Renault vagy Racing Point mögé tudta csak kvalifikálni magát.

A csapatvezető szerint minden apró kis előnyt ki kell tudni használniuk, hogy felzárkózhassanak a Renault-ra, akik két tizeddel voltak gyorsabbak az imolai időmérőn, a rózsaszínek pedig hasonlóan előttük voltak Portugáliában.

Seidl persze azt is tudja, hogy a most következő másfél hetet arra kell majd használják, hogy minden kis apróságot megtaláljanak, melyek segítségével előnyt szerezhetnek és harcban maradhatnak.

„A meglévő csapattal, autóval, valamint a két pilótánkkal még mindig a mi kezünkben van a küzdelem életben tartásának esélye.”

„A szombati időmérős eredménynek azonban hatalmas jelentősége van arra nézve, hogy miként alakul a futamod. Nem mindegy, hogy szabad a levegő előtted vagy beszorulsz valaki más mögé. És erre akarunk koncentrálni.”

