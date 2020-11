Wolff nem hiszi, hogy megvalósul a motorok befagyasztása

A Red Bull jelenleg azt szeretné elérni, hogy fagyasszák be a motorok fejlesztését 2022-től, hogy ők át tudják venni a Honda projektjét a japán gyártó következő év végi kivonulása után. Ha ez nem történik meg, akkor a bikások nem tudják majd üzemeltetni és továbbfejleszteni a hátrahagyott erőforrásokat.

Ezzel vissza kéne térniük a korábbi partnercsapati státuszhoz, és a három megmaradt gyártó egyikének kellene motorokat biztosítani számukra. A Mercedes korábban elmondta, hogy ők nem zárkóznának el a motorok befagyasztásától annak érdekében, hogy a versenyképes Red Bull a rajtrácson maradhasson.

Ez a költségcsökkentés szempontjából is előnyös lenne. A Ferrari és a Renault is elmondta viszont, hogy ők nem támogatják ezt a kezdeményezést, felhívva a figyelmet arra, hogy ezen a téren fontos a versengés és a fejlesztés.

Amikor Wolffot megkérdezték, hogy miként lehetne megoldást találni erre a problémára, ő kifejtette, hogy mindaddig, amíg két motorgyártó is ellenkezik, addig nem fog megvalósulni. „Azt hiszem, mivel két motorgyártó is ellene van, ezért nem léphet életbe” – kezdte.

„Nekik is megvannak az érveik arra, hogy miért vannak ellene. Mi is megértjük, hogy milyen helyzetben van most a Red Bull és a Honda. A Renault és a Ferrari elég egyértelmű volt a nézőpontjukkal kapcsolatban, így nem látom, hogy megtörténne.”

A Red Bull most azt szeretné, hogy a motorok befagyasztásának témájában a következő hat hétben kellene érkeznie a döntésnek, mivel a végkimenetel komolyan befolyásolja az AlphaTaurit is.

A sportszabályzat szerint a Renault-nak kellene kiszolgálnia mindkét istállót, amennyiben arra kötelezné őket az FIA, a Red Bull azonban elhatárolta magát ettől a lehetőségtől.

Christian Horner csapatfőnök korábban kifejtette, hogy azt reméli, hogy az FIA közbelép majd és nem hagyja, hogy a személyes érdekek meggátoljanak egy olyan intézkedést, amely az egész F1 számára pozitív hatással lehetne.

