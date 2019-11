A McLaren realista, tudja, hogy nem lesz könnyű bekerülnie a top-mezőnybe

A legendás wokingi istálló nagyon régóta nem tagja az élmezőnynek, idén azonban több nagy lépést is megtettek, aminek a végén nagyon magabiztosan megszerezték a konstruktőri 4. helyet. Ez gyakorlatilag az idény eleje óta nem volt kérdés, köszönhetően a Renault F1 Team botlásainak is.

A McLarennek nagyon ambiciózus tervei vannak, mivel jövőre 0.5 másodpercre lennének a top-csapatoktól. Ezzel együtt már meg kellett kezdeniük a munkát a 2021-es autón, ami mindenki számára óriási kihívást fog jelenteni. Ezt eredményezheti azt, hogy a 2020-as év lesz a legkeményebb a britek számára?

„Nem mondanám, hogy ez lesz a legkeményebb, mert minden csapatnak meg kell találnia az ehhez szükséges egyensúlyt. A jövő év célja az lesz, hogy megtegyük a következő lépést az autóval és csapatként. Örülnék, ha a különbséget tekintve közelebb lennénk az első háromhoz, de reálisnak kell lennünk, mert nincs szó varázslatról.” - hangsúlyozta Seidl a spanyol AS lapnak adott exkluzív interjújában.

„Ha a szezon elejétől kezdve egy erős autóval rendelkezel, akkor képes vagy jó döntést hozni, azaz, hogy minden energiát a 2021-es csomag felé irányítod. Ez a jövő év kihívása lesz, ugyanakkor minden egyes esztendőben ez a helyzet. Minél hamarabb állunk át, annál jobb, de az is fontos, hogy 2020-ban jó munkát végezzünk.”

A McLaren a jelek szerint nagyon örül a 2021-es szabályoknak, mivel ezek már nem azok az idők, amikor a csapat olyan sok pénzt és erőforrást áldozott a Forma-1-re. Más szelek fújnak a sportban, Wokingban különösen.

„Nem titok, hogy ezt az irányt az első naptól kezdődően támogattuk, és a csapatom is sokat tett azért, hogy ezek a szabályok végül kidolgozásra kerültek. A legfontosabb dolog számunkra a költségvetési határ volt, mivel ez az egyetlen módja annak, hogy kiegyensúlyozott legyen a sport. Ez lehetőséget kínál a versenyképességre és a fenntarthatóságra közép, valamint hosszútávon.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 and Sebastian Vettel, Ferrari SF90 at the start of the race

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images