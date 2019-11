A McLaren nem akarja, hogy a riválisok megbontsák a Sainz-Norris duót

A McLaren az idei évet egy teljesen új párossal kezdte meg, miután Stoffel Vandoorne távozott a gyenge eredményei miatt, míg Fernando Alonso úgy döntött, elhagyja a Forma-1-et. Lando Norris, az újonc brit érkezése nem volt kérdés, de mellé kellett egy tapasztalt pilóta.

A McLaren először Daniel Ricciardót nézte ki magának, ám az ausztrált a nagy fizetés ellenére nem tudták meggyőzni, aki a Renault-hoz szerződött, és miután Nico Hülkenbergnek kontraktusa volt a franciákkal 2019-re, Carlos Sainz Jr-nek új csapatot kellett keresnie.

Ezek után kézenfekvő volt, hogy a McLaren és Sainz megállapodást kössön egymással, ami gyorsan meg is történt. A kapcsolat pedig kiválóan működik, olyannyira, hogy a csapat magabiztosan szerezte meg a 4. helyet a bajnokságban, és már dobogós helyezésük is volt, több mint 2000 nap után.

Carlos joggal pályázhatna az év versenyzője címre is, mert szinte hibátlanul megy. Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke főnöke a spanyol AS kérdésére hangsúlyozta, hogy a tapasztalt pilóta mennyire fontos láncszem, és szükségük volt rá a fejlesztések miatt is.

„Őszintén szólva nem aggódtam, mivel már tudtam, hogy Carlos és Lando lesz a két versenyzőnk. Tényleg nem aggódtam emiatt nagyon. Carlos különböző csapatoknál dolgozott, és különböző autókat vezetett, ami azt jelenti, hogy nagyon jó tapasztalatokkal rendelkezik az egymástól eltérő szervezetekkel és mérnökökkel való együttműködésben.”

„Ez nemcsak egy pilóta teljesítményéről szól, hanem a csapat kombinációjáról is. Fontos, hogy a pilóta pontos visszajelzést adjon arról, hogy mit csinál az autó és mire van szüksége. Emellett stabil mérnökökre, jó eszközökre vagy szimulátoros pilótákra is szükségünk van.”

„A legfontosabb dolog a pilóta sebessége, mert ha az nincs meg, azon nem tudunk javítani, de számomra az is kiemelten fontos, hogy a versenyző hogyan dolgozik együtt a mérnökökkel, világossá téve az észrevételeit és az igényeit. Ha Carlos-ra gondolok, akkor egy olyan pilótáról beszélünk, aki lenyűgöző a megbeszéléseken, és olyan, mintha egy mérnök lenne.”

Carlos Sainz Jr, McLaren celebrates his third position on the podium with the McLaren team Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

„Nagyon pontos, és ez jó. Fontos, hogy a pilóta megértse, ez egy csapatsport és a csapat része. Ez még fontosabb, ha a dolgok nem úgy mennek, ahogy kellene. A pilóták ennek a sportnak a hősei, és a csapat minden tagja rájuk figyel, amikor belépnek a garázsba. Az is fontos, hogy egy rossz nap után is pozitívan lépjenek be, és bizalmat adjanak az embereknek. Nagyon szeretem ezt Carlos-ban, mert megérti az emberi szempont fontosságát a sportban.

„Mind ő, mind Lando megértik, hogy a legnagyobb kihívást nem a köztük lévő harc jelenti, hanem az, hogy előre kell haladunk. Ha sikerül közösen dolgozniuk, akkor ezekre a hónapokra és évekre építhetünk a céljainkat tekintve, és jobb csapattá válhatunk, mely egy gyorsabb autóval rendelkezhet. Ez az egyetlen módja annak, hogy velünk közösen fejlődjenek és később top-versenyzőkké válhatnak.”

Sainz és Norris szerződése 2020 év végéig szól. A fő cél, hogy 2021 után is ez a páros dolgozzon a McLarennek. „Abszolút. Ez a két versenyző jelenti a jövőt a csapat számára. Tekintve, hogy Carlos és Lando hogyan teljesített ebben a szezonban, nincs okunk máshol keresgélni. Fontos, hogy csapatként fejlődjünk, és egy jobb autót adjunk számukra. Velük közösen kell fejlődnünk, mert még fiatalok. A cél az, hogy együtt növekedjünk és a legmagasabb szintű pilótáknak érezzék magukat.”

„A célom, és az egész csapat célja az, hogy a fejlesztéseinkkel és a jövőbeni autókkal, amit nekik adunk, középtávon a győzelemért és a címért harcoljanak. Ez az egyetlen cél.” - zárta le Seidl, akinek az irányítása alatt kiváló munkát végez a McLaren.

