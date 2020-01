A McLaren jobban akar alkalmazkodni

A 2019-es forma-1-es szezonban meghatározó eleme lett a versenynek a leszorítóerő generálása, amely a kanyarokban jelentős tempókülönbséget biztosított. Az idei szezon előtt a szabályok szinte egyáltalán nem változtak, a technikai állandóság pedig biztos terepet nyújt a fejlesztésekhez.

A McLaren negyedik tudott lenni tavaly a konstruktőrök viaskodásában, és az egyértelmű cél, amit 2020-ra meghatározott az Andreas Seidl vezette csapat, hogy tovább csökkentsék a különbséget.

"A hátrányunk az előttünk álló autókkal szemben egy és másfél másodperc között mozgott tavaly. És a top csapatok mindig képesek voltak a legjobb teljesítményekre a körülmények változásától függetlenül, mert az autóik kevésbé voltak érzékenyek a változásokra, mint például a hőmérséklet, a pálya karaktere vagy a borítása" - jelentette ki a csapatfőnök.

"Számunkra ez a középmezőny többi csapatával együtt más volt. Megvolt a beállításuk, ami remekül működött. De ha nálunk kiestél a működési tartományból, azonnal a középmezőny végén találtad magad. A több leszorítóerő egy dolog, a kevesebb érzékenység pedig egy másik. A leszorítóerőnek a beállítások teljes tartományában elérhetőnek kellene lenni, minden körülmény között, minden pályatípuson. De túl sok volt az ingadozás" - vélekedett Seidl.

Ugyanakkor a McLarennek komoly megbízhatósági gondjai is akadtak, Carlos Sainz és Lando Norris együtt tíz alkalommal nem tudott futamot befejezni. "Túl sok pontot vesztettünk, a motor és a mi saját hibánkból. De senkit sem akarok hibáztatni, bizonyítani akarunk helyette otthon és a pályán is" - mondta Seidl, aki kiemelt még egy területet, ahol sok időt vesztett a csapat 2019-ben.

"Ez a kerékcserék, ahol 15-20 pont is elment tavaly. Be is fektettünk komolyabb eszközökbe" - mondta a csapatfőnök, utalva, hogy a wokingiak modernebb felszerelést vásároltak, a beruházásra pedig még a jövő évi, költségvetési korlátozás bevezetése előtt szükség volt.

Ugyanakkor volt, amivel nagyon elégedett volt a McLaren főnöke. "A versenystratégiánk az erősségünk volt. Ezen a téren a többiekhez képest a középmezőnyben több pontot szereztünk. Szintén jók voltak a rajtjaink, és az első körök" - tette hozzá.

"A helyzetünkben fontos látni, hogy bizonyos szituációkban már képesek vagyunk lépést tartani a legjobbakkal, vagy egyes esetekben még jobbak is vagyunk. Ez önbizalmat ad nekünk, hogy más területeken is megmutassuk" - jelentette ki Seidl, aki elárulta, hogy a gyárban olyan képek vannak kirakva, amelyeken a McLaren a Ferrari és a Mercedes előtt áll, valamint a brazíliai harmadik helyezést használják motivációs céllal.

