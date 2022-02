A korábbi pilóta továbbra sem tudja elképzelni Gasly visszatérését a Red Bullhoz

A tavalyi év Gasly legsikeresebb idénye volt majdnem minden téren. Futamot ugyan nem tudott nyerni, de azért a dobogóra így is felállhatott egyszer, az időmérőkön elképesztően gyors és kiegyensúlyozott volt, a szezon egészét tekintve pedig lényegében a hátán vitte az AlphaTaurit.

Sokan már 2020 után is feltették a kérdést, hogy miért nem hívja őt vissza a Red Bull Max Verstappen mellé, ezek a hangok pedig a tavalyi teljesítménye után még hangosabbak lettek. Maga Gasly is kifejtette, hogy csalódott, amiért még csak nem is merült fel igazán visszahívásának a lehetősége Helmut Markóéknál.

Chandhok azonban 2020 után úgy érezte, Gaslynak a 2021-es idényt arra kell használnia, hogy növelje az ázsióját, majd pedig a Red Bull kötelékén kívül keressen magának ülést. Ez lényegében meg is történt, az indiai szakértő pedig nem változtatott a véleményén.

A következőket írta a Sky Sport F1 oldalán: „Normálissá vált idén [2021], hogy Gasly a legjobb hatba került az időmérőn. 14-szer sikerült neki a mezőny első részébe kvalifikálnia magát, a zandvoorti és a katari körét pedig öröm volt nézni.”

„A versenyteljesítménye azért még így is picit inkonzisztens volt, Bahreinben és Monzában pedig már az első körben elveszítette az első szárnyát egy elkerülhető incidensben. Ennek ellenére továbbra is lenyűgöz, ahogyan sikerült neki felállnia abból, hogy 2019-ben menesztették a Red Bulltól.”

„Továbbra is nehéz elképzelni, hogy visszatérhet hozzájuk, de remek lenne látni őt, hogy mire képes, ha megkapja a lehetőséget egy olyan istállótól, ahol a futamgyőzelmekért harcolhatna” – vélekedett Chandhok az egyszeres futamgyőztes kapcsán.

Gaslynak leghamarabb már csak 2023-ban lehet esélye visszatérni a bikásokhoz, de ha egy újabb erős évet követően sem történik ez meg, akkor minden bizonnyal másfelé kezd majd el nézelődni, mert nem szeretne örökké a Red Bull második számú gárdájánál versenyezni.

