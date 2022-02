Domenicali nem ért egyet Vettel véleményével, de mindig meghallgatja az építő jellegű kritikákat

A német pilóta nemrég aggodalmát fejezte ki, hogy a Forma–1 lemarad a fenntarthatóság és a környezetvédelem terén - és egy évtizeden belül akár meg is szűnhet. Sebastian Vettel aggodalmát fejezte ki korábban azzal kapcsolatban is, hogy versenyezhet-e még valaha is újra hazai pályán.

„Nem akarom ezt kritikának venni. Inkább pozitív lökésnek tekintem ezt egy olyan valakitől, aki komolyan aggódik a jövő miatt. Számtalanszor beszéltem vele erről. Számomra ez konstruktív. Ha valaki csak úgy kritizálja a Forma–1-et, engem nem érdekel, de az építő jellegű kritikát meghallgatom" - mondta az F1 vezérigazgatója, Domenicali a Sport1-nek.

„Nálunk elképzelhetetlen egy 30 millió dolláros támogatás az államtól, ahogy az egyes országokban szokás. A politikusok fontosabb dolgokat látnak. Az ilyen finanszírozás jelenleg elképzelhetetlennek tűnik számomra" - mondta az Aston Martin pilótája a FAZ című lapnak.

Még több F1 hír: Megtört a csend: Hamilton megszólalt a Mercedes holdújévi köszöntésében - VIDEÓ

Szerinte ez a helyzet csak akkor változna, ha a Forma–1 elkezdene olyan megoldásokat és technológiákat kínálni, amelyek segítenek ellensúlyozni a klímaváltozás következményeit. Domenicali is kételkedik a Német Nagydíj visszatérésében, de azt mondja, hogy az év elején tárgyalni fog a német promóterekkel és más érdekelt felekkel.

„Nyílt beszélgetésnek kell lennie, hogy megvizsgáljuk, hogyan térhetne vissza a Forma–1 Németországba." - mondta. Az F1 naptára azonban már így is tele van 23 futammal - és a hírek szerint az USA hamarosan megkaphatja a harmadik futamot, ezúttal Las Vegasban.

„A másik régió, amit nem szabad alábecsülnünk, az a Távol-Kelet. Kínából egyre nagyobb az érdeklődés, ezért ez a régió is a fókuszunkba kerül. Egy visszatérés Afrikában, akár északon, akár délen, szintén az asztalon van, de hogy ez milyen gyorsan sikerül, az a covid körüli helyzettől is függ“ - tette hozzá az F1 vezérigazgatója.

Az érvényben lévő hosszú távú szerződések miatt küzd a tehetségek megszerzésével az Alpine