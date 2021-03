A korábbi pilóta szerint Alonso a mclarenes napjait idézte Bahreinben

Ugyan Alonso nem győzelemre esélyes autóval tért vissza két év kihagyás után a Forma–1-be, azért mégis jó kezdésen van túl. Az időmérőn sikerült neki bejutnia a Q3-ba, a versenyen pedig jól rajtolt és jókat csatázott a riválisokkal. Olyan volt, mintha sosem tartott volna szünetet.

A végén azonban elkezdett hátraesni, mivel valami gond adódott az autójával, ráadásul egy eltévedt szendvicses zacskó is beragadt a fékhűtőjébe, ami miatt végül fel is kellett adnia a versenyt még idő előtt.

Ezt elmondva azonban Palmer szerint Alonso még talán örült is, hogy azon a ponton a garázsba kellett kormányoznia az Alpine-t, mivel már kicsúszott a legjobb tízből, és szerinte a spanyol most inkább arra hasonlított, mint amikor 2018-ban még a McLarennel próbálkozott jó eredményeket elérni.

Alonso végül azért is hagyta ott a wokingi istállót, mert nem látta, hogyan tudnának előrelépni a mezőnyben. Palmer pedig úgy érezte most, hogy a kétszeres bajnok az utolsó csepp teljesítményt is ki akarta hajszolni az autójából ahelyett, hogy végül pontokat szerzett volna. Mivel Esteban Ocon csak 13. lett, így az Alpine pont nélkül távozott Bahreinből.

„Nem tudom, hogy Alonso annyira bánta-e, hogy a futam felénél le kellett parkolnia az autót” – mondta a korábbi Renault-pilóta a Chequered Flag podcastben. „Megvoltak a csatái, rá jellemző módon mindent beleadott az első körökben, ott volt a Ferrarik és a McLarenek között, és azt gondolhattuk, hogy a semmiből jött ez.”

„Bejutott a Q3-ba is, amikor abban sem voltunk biztosak, hogy ki tud jutni a Q1-ből. Ez egy igazán alonsós hétvége volt, de sajnos olyan tekintetben is, hogy a végén nem lett belőle semmi. A top 10-en kívül volt, aztán félúton leparkolta az autóját. Sajnos ez Alonso volt a mclarenes időkből.”

„Abból, amit láttunk, mindent sikerült neki kihoznia az autóból, de mégsem szerzett pontokat, ahogyan a csapat sem. Most küszködnek kicsit” – vélekedett Palmer az Alpine helyzetéről.

A következő helyszín Imola lesz, ahol Alonso már tudott futamot nyerni korábban, tavaly pedig Ricciardo révén a dobogón is állt a csapat, szóval most abban reménykedhetnek, hogy ott sikerül rendesen beindítaniuk a 2021-es idényt.

