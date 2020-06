A Haas még nem foglalkozik azzal, ki vezesse az autóikat 2021-ben

Günther Steiner egy online konferenciahíváson válaszolt a sajtó kérdéseire, többek között arról is, hogy jelenleg a pilótapiacnak még csak külső szemlélői, és egy ideig nem is fognak a pilótákról beszélni.

„Szerintem az idei pilótapiac Sebastian (Vettel) és a Ferrari lépései indult el ilyen gyorsan, minden nagyon hamar kezdődött, de ugyanilyen gyorsan le is álltak az események” - mondta Steiner.

Egyelőre Carlos Sainz, és Daniel Ricciardo csapatváltását jelentették be 2021-re, és egy abszolút szabad ülés van a rajtrácson, a Renaultnál. A franciák helyére a legesélyesebb a visszatérésre készülő Fernando Alonso, azonban állítólag még Valtteri Bottas menedzsmentje is felvette velük a kapcsolatot, hogy egy B-tervet biztosítsanak a finnek, amennyiben George Russell érkezik a Mercedeshez.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team and Romain Grosjean, Haas F1 Team reveal the VF-20 with Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team and Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

