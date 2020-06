Így zajlik egy F1-es üléspróba az AlphaTaurinál: Gasly és Kvjat

Az AlphaTaurinál is beindultak a munkálatok Faenzában, és a hírek szerint a csapat egy filmes napot tarthat a 2020-as autójával Imolában, ahol idén akár futamot is rendezhetnek Olaszországban Monza és Mugello mellett.

A csapat idei konstrukciója elég meggyőzőnek tűnt a téli teszteken, és nem kizárt, hogy harcban lehetnek az 5. helyért. Ez egy igen nagy előrelépés lenne a Toro Rossóból lett AlphaTauri számára. A versenyzők adottak, hiszen Gasly és Kvjat is kellően tapasztalt, gyors és motivált.

A páros már abszolválta az üléspróbát, amiről videók is készültek. Miután Pierre Gasly sisak nélkül pattant be a volán mögé, maszkot viselt. Az olaszoknál is nagyon figyelnek a biztonságra, és betartják a protokollokat.